【イデアルーチェ】ボンボンドットブラウス

週末限定 大幅値下げです‼️

この機会にぜひ‼️

新品 未使用品 試着のみです。

購入後 着用する機会が無くてイデアルーチェ

お好きな方にお譲りします‼️

上代 24,300円

カジュアルにもドレッシーにも着用出来ます。

写真では背中の紐がホワイトですが実物はブラックです。

写真はサンプルを着用されています。

凄く涼しい素材でご自宅で洗えるそうです。

着用しようと思ってタグは外しましたのでありま

せんが 新品です‼️

上下

小さく畳んで発送させて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

