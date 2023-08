◆アイテム

◆サイズ

L

◆カラー

ピンク

白 ホワイト

◆季節

春、夏、秋

◆使用頻度

1シーズンの10回程度着用しました。

美品だと存じます。

◆コメント

ふわっと広がるシルエットが素敵。

タック入りのワンピースで女性らしいAラインが実現します。

ベルトは欠品していますが、お好きなリボンやベルトで

ウエストや身幅が調節できるので、体型が多少変わっても対応可能です。

ピンクですが落ち着いたデザインで、女性らしい魅力の詰まった

素敵なワンピースとなっております。

ビスコース素材で着心地も抜群。

生成りの生地に繊細な花柄が美しく、ノースリーブで春夏らしさを演出。

ひざ下丈で大人っぽく、

数回きた程度、目立った傷や汚れもなく美品なので安心してお受け取りいただけます。

上品なマックスマーラステュディオのフレアワンピースです。

セールに出る前に完売した大人気ワンピースです。

この機会にぜひ手に取ってみてください。

◆実寸サイズ

表記サイズ:L

肩幅 38cm

身幅 42cm

袖丈 -cm

着丈 96cm

※平置き採寸の為、誤差がある可能性があります。

※着画はご遠慮いただいております。

◆素材

掲載写真をご参考ください。

------ー---------

ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください☺︎

⚠︎タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

⚠︎ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願いいたします。

ワンピースをお探しの方は↓

#AsamiKennyワンピース

✨おまとめ2点ご購入希望の方は

必ず2点総額より15%オフさせていただきます✨

管理番号:230505-4

------ー---------

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マックスマーラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

