人気アイテム ASUS VG28U ディスプレイ

解像度（規格）···4K（3840x2160）
モバイルモニター15.6インチ 黒 大容量バッテリーSpkulia
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···144Hz～240Hz未満
LG 34WN780-B 34インチ ウルトラワイドモニター
【美品・付属品付】ASUS PB279Q 27型4Kディスプレイ
Amazonで新品購入しましたが使用しないので販売いたします。
XP−PEN 液タブ Artist 12セカンド 豪華版
動作確認時のみ使用しています。
KOORUI 24インチ ゲーミングモニター
ディスプレイ等不具合なく付属品全て付いております。
innocn 40インチモニター ウルトラワイド
EIZO FlexScan EV2730Q 26.5インチ
BENQ 240hz
ASUS ゲーミングモニター TUF Gaming VG28UQL1A 28インチ/4K/144Hz/HDMI 2.1,DP/IPS/1ms/DisplayHDR 400
LCD-M4K491XDB
DELL 27インチモニター u2713hmt
特徴Adaptive Sync, 高さ調整, アンチグレアスクリーン
EIZO EV2785-BK 美品
ブランドASUS
34GL750-B
色ブラック
LEPOW モバイルモニター15.6インチ【フィルムセット】
ハードウェアインターフェイスHDMI
AOC 240hz ゲーミングモニター
接続技術DisplayPort
Acer XV431CPwmiiphx ウルトラワイドモニター
解像度3840 x 2160 Pixels
LG モバイルモニター gram +view 16MQ70
有機el モバイルモニター 4K OLED UHD Innocn
〔特徴〕プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された、144Hz超高速リフレッシュレートと1 ms (GTG)の応答速度を備えた28型 UHD (3840 x 2160) Fast IPSゲーミングモニター
ゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2746S 240Hz 0.5ms
〔画面〕28型/3840x2160/ノングレア/450cd/㎡/バックライト:LED/最大1ms (GTG)/画素ピッチ: 0.160mm/視野角:水平178°、垂直178°
❤️高画質❤️モバイルモニター 17.3インチ ゲーム ディスプレイ 縦横 薄型
〔端子〕DisplayPort x1,HDMI (v2.0) x2,HDMI (v2.1) x2,USB 3.0 x2,3.5mmステレオミニジャック
LG ゲーミング モニター UltraGear 34WP60C-B
〔サイズ(WxHxD mm)/重量(kg)〕639.5× 539.8× 213.8,約6.89
LG曲面ウルトラワイドモニター 29UC88-B
解像度（規格）···4K（3840x2160）リフレッシュレート(垂直走査周波数)···144Hz～240Hz未満Amazonで新品購入しましたが使用しないので販売いたします。動作確認時のみ使用しています。ディスプレイ等不具合なく付属品全て付いております。ASUS ゲーミングモニター TUF Gaming VG28UQL1A 28インチ/4K/144Hz/HDMI 2.1,DP/IPS/1ms/DisplayHDR 400特徴Adaptive Sync, 高さ調整, アンチグレアスクリーンブランドASUS色ブラックハードウェアインターフェイスHDMI接続技術DisplayPort解像度3840 x 2160 Pixels〔特徴〕プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された、144Hz超高速リフレッシュレートと1 ms (GTG)の応答速度を備えた28型 UHD (3840 x 2160) Fast IPSゲーミングモニター〔画面〕28型/3840x2160/ノングレア/450cd/㎡/バックライト:LED/最大1ms (GTG)/画素ピッチ: 0.160mm/視野角:水平178°、垂直178°〔端子〕DisplayPort x1,HDMI (v2.0) x2,HDMI (v2.1) x2,USB 3.0 x2,3.5mmステレオミニジャック〔サイズ(WxHxD mm)/重量(kg)〕639.5× 539.8× 213.8,約6.89