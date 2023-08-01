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人気アイテム ASUS VG28U ディスプレイ

商品の説明

解像度（規格）···4K（3840x2160）
モバイルモニター15.6インチ 黒 大容量バッテリーSpkulia
リフレッシュレート(垂直走査周波数)···144Hz～240Hz未満
LG 34WN780-B 34インチ　ウルトラワイドモニター

【美品・付属品付】ASUS PB279Q 27型4Kディスプレイ
Amazonで新品購入しましたが使用しないので販売いたします。
XP−PEN 液タブ Artist 12セカンド 豪華版
動作確認時のみ使用しています。
KOORUI 24インチ ゲーミングモニター
ディスプレイ等不具合なく付属品全て付いております。
innocn 40インチモニター ウルトラワイド

EIZO FlexScan EV2730Q 26.5インチ

BENQ 240hz
ASUS ゲーミングモニター TUF Gaming VG28UQL1A 28インチ/4K/144Hz/HDMI 2.1,DP/IPS/1ms/DisplayHDR 400
LCD-M4K491XDB

DELL 27インチモニター u2713hmt
特徴Adaptive Sync, 高さ調整, アンチグレアスクリーン
EIZO EV2785-BK 美品
ブランドASUS
34GL750-B
色ブラック
LEPOW モバイルモニター15.6インチ【フィルムセット】
ハードウェアインターフェイスHDMI
AOC 240hz ゲーミングモニター
接続技術DisplayPort
Acer XV431CPwmiiphx　ウルトラワイドモニター
解像度‎3840 x 2160 Pixels
LG モバイルモニター gram +view 16MQ70

有機el モバイルモニター 4K OLED UHD Innocn
〔特徴〕プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された、144Hz超高速リフレッシュレートと1 ms (GTG)の応答速度を備えた28型 UHD (3840 x 2160) Fast IPSゲーミングモニター
ゲーミングモニター　BenQ ZOWIE XL2746S 240Hz 0.5ms
〔画面〕28型/3840x2160/ノングレア/450cd/㎡/バックライト:LED/最大1ms (GTG)/画素ピッチ: 0.160mm/視野角:水平178°、垂直178°
❤️高画質❤️モバイルモニター 17.3インチ ゲーム ディスプレイ 縦横 薄型
〔端子〕DisplayPort x1,HDMI (v2.0) x2,HDMI (v2.1) x2,USB 3.0 x2,3.5mmステレオミニジャック
LG ゲーミング モニター UltraGear 34WP60C-B
〔サイズ(WxHxD mm)‎/重量(kg)〕639.5× 539.8× 213.8,約6.89

LG曲面ウルトラワイドモニター　29UC88-B

商品の情報

ブランドエイスース
商品の状態未使用に近い
解像度（規格）···4K（3840x2160）リフレッシュレート(垂直走査周波数)···144Hz～240Hz未満Amazonで新品購入しましたが使用しないので販売いたします。動作確認時のみ使用しています。ディスプレイ等不具合なく付属品全て付いております。ASUS ゲーミングモニター TUF Gaming VG28UQL1A 28インチ/4K/144Hz/HDMI 2.1,DP/IPS/1ms/DisplayHDR 400特徴Adaptive Sync, 高さ調整, アンチグレアスクリーンブランドASUS色ブラックハードウェアインターフェイスHDMI接続技術DisplayPort解像度‎3840 x 2160 Pixels〔特徴〕プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された、144Hz超高速リフレッシュレートと1 ms (GTG)の応答速度を備えた28型 UHD (3840 x 2160) Fast IPSゲーミングモニター〔画面〕28型/3840x2160/ノングレア/450cd/㎡/バックライト:LED/最大1ms (GTG)/画素ピッチ: 0.160mm/視野角:水平178°、垂直178°〔端子〕DisplayPort x1,HDMI (v2.0) x2,HDMI (v2.1) x2,USB 3.0 x2,3.5mmステレオミニジャック〔サイズ(WxHxD mm)‎/重量(kg)〕639.5× 539.8× 213.8,約6.89

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人気アイテム ASUS VG28U ディスプレイ

2分钟前

人気アイテム ASUS VG28U ディスプレイ

¥55,000 ¥29,700

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61e2b

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コメント (8)

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ASUS TUF Gaming 28” 4K 144HZ DSC HDMI 2.1 Gaming Monitor (VG28UQL1A) - UHD (3840 x 2160), Fast IPS, 1ms, Extreme Low Motion Blur Sync, G-SYNC

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