旧ビックリマンシールのサタンマリアです。

□状態について

表面、裏面に2箇所線がついたような跡があります。

裏面台紙にも少しダメージがあります。

画像を複数枚のせていますのでご確認いただければと思います。

旧ビックリマンの当時物の品物になりますので、完全品をお探しの方はご遠慮願います。

探されていた方いかがでしょうか?

気になる点がありましたら、コメントを頂けたらと思います。

予告なく出品停止する可能性もございます。ご検討下さい。

人気シリーズ...ビックリマン

販売方法...単品

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

