色々な ノースフェイスUS企画 1990 MOUNTAIN JACKET マウンテンパーカー

着用回数は1回です。

THE NORTH FACE クラウドジャケット

汚れやへたれもなく新品同様です。

岡山のアメリカでの買い付けをしているセレクトショップで購入しましたが、体型が変わったため出品します。

勿論、正規品です。

人と被りたくない方はお勧めです!

THE NORTH FACEノースフェイスから1990 MOUNTAIN JACKET(1990 マウンテンジャケット)

・海外企画・国内未発売モデル。

・1990年版のオリジナルを現代的なテクノロジーでアップグレードしたJACKETです。

・通常より厚手のGORE-TEXを用い、特徴的なカラーデザインはもとより、、調整可能なVELCROの袖元、フードに配したゴーグル取付用のロックラダー、雪崩ビーコン用に設計された内ポケット、裾のドローコード等、充実のスペックです。

・カラー=オレンジ

【サイズ詳細】

M (肩幅54cm/身幅59cm/着丈63cm/背丈70cm/袖丈60cm)

※サイズ感は日本サイズのL〜XLくらいの感じです

カラー···オレンジ

素材···ナイロン

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

