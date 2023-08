新品未使用タグ付き

2022SS

AP STUDIO

サイズ:36

カラー:ナチュラル

ノンストレスな履き心地で、美しいシルエットが叶う頼れるパンツが再登場!

表面はジョーゼット、裏面はサテン地でさらっと滑らかな履き心地の1着。

ウエストゴムのイージーな仕様ながら、センタープレスが効いていてシンプルなトップスに合わせるだけでモダンに見える優秀なデザイン。

落ち感のある素材は春ニットやTシャツと合わせたシンプルなスタイリングもどこか女性らしく見せてくれます。

これからの時期に嬉しい手洗い可能な仕様も◎

去年購入しました。

似たようなパンツばかりなので出品します。

新品未使用タグ付きですが自宅保管していましたので神経質な方はご購入お控え下さい。

ドゥーズィエムクラス

アパルトモン

MUSE de Deuxieme Classe

フレームワーク

ガリャルダガランテ

ウィムガゼット

トゥモローランド

エストネーション

ロンハーマン

アダムエロペ

スピックアンドスパン

イエナ

ジャーナルスタンダード

カラー···ホワイト

丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

シルエット···フレア

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エーピーストゥディオ 商品の状態 新品、未使用

