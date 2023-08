アメリカ製 90’s UNLIMITED Marlboro

Rand Monally

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

made in USA

cotton 100%

着丈70cm

肩幅59.5cm

身幅59cm

袖丈21cm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アメリカ製 90’s UNLIMITED Marlboro マップTee シングルステッチポケットTシャツ Lサイズ相当Rand Monallyカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬made in USAcotton 100%着丈70cm肩幅59.5cm身幅59cm袖丈21cm▼byron bay商品一覧はこちら▼#byronbayvintageclothesヴィンテージ ビンテージ GOLF WANG supreme fr2 ripndip huf ftc stussy off-white 424 HUF WTAPS VETEMENTS FEAR OF GOD drew house AMBUSH POLO Jackson matisse rrl #古着男子#古着女子#古着#ヴィンテージ#メンズライク#90’s#80’s#ゆるダボ#ストリートファッション

