お礼や感謝伝えるプチギフト 新品同様♡TIFFANY♡ティファニー♡k18鍵♡揺れるキー♡リング リング

私のページをご覧頂き

1.2ct 天然イエロー ダイヤリング 128

ありがとうございます(*^ω^)♡

K18☆サファイア☆ダイヤ☆指輪☆リング☆USED品（中古品）☆



K18WG 高品質ダイヤモンドリング D0.20ct サイズ22号 鑑別書付き

世界中の女性の永遠の憧れ

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お披露目いたします♡

Mr.Bahha様専用ページ



ダイヤモンドk18♡プラチナ♡コンビリング

k18のキーがゆらゆら揺れる

スタージュエリー pt950ダイヤモンド エタニティ パヴェリング 0.25ct

美しいリングです(*≧∀≦)

美品★talkative★LIMITED PIECE オパールリング



【2820】 希少 ティファニー リング 指輪 Marrakech 大ぶり

ゴールドとシルバーのコンビですのでお手持ちのジュエリーとも合わせやすいと思います(*´∀`)♪

ルビー サファイア タンザナイト トパーズ アクアマリン リング ペンダント



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大切にして下さる方に

Becky Kelso ベッキーケルソー リング

是非お譲りしたいと思い

非加熱ブルーサファイア ルース 0.79ct コーンフラワーブルー 新品、未使用

お安く金額を設定させて頂きましたので、お値下げは、すみません(>_<)♡

カラットのダイヤモンドリングpt950



STAR JEWELRY K18 ローズ ダイヤモンド ピンキー リング 5号

去年、ティファニーブティックにて

【ポンテヴェキオ】K18 WG ダイヤ＆ピンクサファイア フラワー リング 7号

お磨きをして頂き、それからは使用しておりませんので新品同様で

【未使用】LH ライオンハート シルバー 15号 デュアルリング

ピカピカと輝いております( ☆∀☆)

JIL SANDER ジルサンダー 淡水パール リング



プラチナ・ダイヤリング 指輪

付属品は処分してしまったので

【新品】スタージュエリー ミステリアスハート K18リング 7号

お安くどうぞ♪

LOUIS VUITTONルイヴィトン アラフォリフラワーリング指輪



スタージュエリー アコヤパールリング 極美品 限定品

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グリーンアメジスト １５号 地金シルバー14Kコーティング

k18イエローゴールド(キー部分)

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size8.5～9号くらい

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気になることがありましたら

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コメント下さいませ♪

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

私のページをご覧頂きありがとうございます(*^ω^)♡世界中の女性の永遠の憧れティファニーのジュエリーをお披露目いたします♡k18のキーがゆらゆら揺れる美しいリングです(*≧∀≦)ゴールドとシルバーのコンビですのでお手持ちのジュエリーとも合わせやすいと思います(*´∀`)♪大切にして下さる方に是非お譲りしたいと思いお安く金額を設定させて頂きましたので、お値下げは、すみません(>_<)♡去年、ティファニーブティックにてお磨きをして頂き、それからは使用しておりませんので新品同様でピカピカと輝いております( ☆∀☆)付属品は処分してしまったのでお安くどうぞ♪シルバーk18イエローゴールド(キー部分)750刻印size8.5～9号くらい気になることがありましたらコメント下さいませ♪

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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