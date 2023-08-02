お礼や感謝伝えるプチギフト 新品同様♡TIFFANY♡ティファニー♡k18鍵♡揺れるキー♡リング リング

私のページをご覧頂き
1.2ct 天然イエロー ダイヤリング 128
ありがとうございます(*^ω^)♡
K18☆サファイア☆ダイヤ☆指輪☆リング☆USED品（中古品）☆
K18WG 高品質ダイヤモンドリング D0.20ct サイズ22号 鑑別書付き
世界中の女性の永遠の憧れ
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お披露目いたします♡
Mr.Bahha様専用ページ
ダイヤモンドk18♡プラチナ♡コンビリング
k18のキーがゆらゆら揺れる
スタージュエリー pt950ダイヤモンド エタニティ パヴェリング 0.25ct
美しいリングです(*≧∀≦)
美品★talkative★LIMITED PIECE オパールリング
【2820】 希少 ティファニー リング 指輪 Marrakech 大ぶり
ゴールドとシルバーのコンビですのでお手持ちのジュエリーとも合わせやすいと思います(*´∀`)♪
ルビー サファイア タンザナイト トパーズ アクアマリン リング ペンダント
NIS リング３点セット リフレッシュサービス保証書付き
大切にして下さる方に
Becky Kelso ベッキーケルソー リング
是非お譲りしたいと思い
非加熱ブルーサファイア ルース 0.79ct コーンフラワーブルー 新品、未使用
お安く金額を設定させて頂きましたので、お値下げは、すみません(>_<)♡
カラットのダイヤモンドリングpt950
STAR JEWELRY K18 ローズ ダイヤモンド ピンキー リング 5号
去年、ティファニーブティックにて
【ポンテヴェキオ】K18 WG ダイヤ＆ピンクサファイア フラワー リング 7号
お磨きをして頂き、それからは使用しておりませんので新品同様で
【未使用】LH ライオンハート シルバー 15号 デュアルリング
ピカピカと輝いております( ☆∀☆)
JIL SANDER ジルサンダー 淡水パール リング
プラチナ・ダイヤリング 指輪
付属品は処分してしまったので
【新品】スタージュエリー ミステリアスハート K18リング 7号
お安くどうぞ♪
LOUIS VUITTONルイヴィトン アラフォリフラワーリング指輪
スタージュエリー アコヤパールリング 極美品 限定品
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グリーンアメジスト １５号 地金シルバー14Kコーティング
k18イエローゴールド(キー部分)
セール 新品 作家物 Linda Ladurner 手作製 リング ダイヤ
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天然非加熱 ピジョンブラッドルビー ダイヤモンド 計0.44ct AIGS鑑
size8.5～9号くらい
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【美品】エメラルド＋ダイヤリング 0.25ct/ 0.12ct 12号
気になることがありましたら
k18★一粒ダイヤ★0.1ctダイヤモンド★ネックレスチャーム★ペンダント
コメント下さいませ♪
【希少】 ハローキティ K18WG ホワイトゴールド ダイヤモンド リング 9号
商品の情報
|ブランド
|ティファニー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
k18 リング 7号
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お値下げ 鑑別書付 プラチナ 上質エメラルド ダイヤ リング
K18 メッシュワイドリング イタリア製
私のページをご覧頂きありがとうございます(*^ω^)♡世界中の女性の永遠の憧れティファニーのジュエリーをお披露目いたします♡k18のキーがゆらゆら揺れる美しいリングです(*≧∀≦)ゴールドとシルバーのコンビですのでお手持ちのジュエリーとも合わせやすいと思います(*´∀`)♪大切にして下さる方に是非お譲りしたいと思いお安く金額を設定させて頂きましたので、お値下げは、すみません(>_<)♡去年、ティファニーブティックにてお磨きをして頂き、それからは使用しておりませんので新品同様でピカピカと輝いております( ☆∀☆)付属品は処分してしまったのでお安くどうぞ♪シルバーk18イエローゴールド(キー部分)750刻印size8.5～9号くらい気になることがありましたらコメント下さいませ♪
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|ティファニー
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|目立った傷や汚れなし