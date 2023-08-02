お知らせ ログイン 会員登録 出品
お礼や感謝伝えるプチギフト 新品同様♡TIFFANY♡ティファニー♡k18鍵♡揺れるキー♡リング リング

商品の説明

私のページをご覧頂き
1.2ct 天然イエロー ダイヤリング 128
ありがとうございます(*^ω^)♡
K18☆サファイア☆ダイヤ☆指輪☆リング☆USED品（中古品）☆

K18WG　高品質ダイヤモンドリング　D0.20ct　サイズ22号　鑑別書付き
世界中の女性の永遠の憧れ
美品　カルティエ　Cartier トリニティリング　クラシック
ティファニーのジュエリーを
agete　限定リング
お披露目いたします♡
Mr.Bahha様専用ページ

ダイヤモンドk18♡プラチナ♡コンビリング
k18のキーがゆらゆら揺れる
スタージュエリー　pt950ダイヤモンド　エタニティ　パヴェリング　0.25ct
美しいリングです(*≧∀≦)
美品★talkative★LIMITED PIECE オパールリング

【2820】 希少 ティファニー リング 指輪 Marrakech 大ぶり
ゴールドとシルバーのコンビですのでお手持ちのジュエリーとも合わせやすいと思います(*´∀`)♪
ルビー サファイア タンザナイト トパーズ アクアマリン リング ペンダント

NIS リング３点セット リフレッシュサービス保証書付き
大切にして下さる方に
Becky Kelso ベッキーケルソー　リング
是非お譲りしたいと思い
非加熱ブルーサファイア　ルース　0.79ct コーンフラワーブルー　新品、未使用
お安く金額を設定させて頂きましたので、お値下げは、すみません(>_<)♡
カラットのダイヤモンドリングpt950

STAR JEWELRY K18 ローズ ダイヤモンド ピンキー リング　5号
去年、ティファニーブティックにて
【ポンテヴェキオ】K18 WG　ダイヤ＆ピンクサファイア　フラワー　リング　7号
お磨きをして頂き、それからは使用しておりませんので新品同様で
【未使用】LH　ライオンハート　シルバー　15号 デュアルリング
ピカピカと輝いております( ☆∀☆)
JIL SANDER　ジルサンダー　淡水パール　リング

プラチナ・ダイヤリング　指輪
付属品は処分してしまったので
【新品】スタージュエリー ミステリアスハート K18リング 7号
お安くどうぞ♪
LOUIS VUITTONルイヴィトン アラフォリフラワーリング指輪

スタージュエリー アコヤパールリング　極美品 限定品
シルバー
グリーンアメジスト　１５号　地金シルバー14Kコーティング
k18イエローゴールド(キー部分)
セール　新品　作家物　Linda Ladurner 手作製　リング　　ダイヤ
750刻印
天然非加熱 ピジョンブラッドルビー ダイヤモンド 計0.44ct AIGS鑑
size8.5～9号くらい
★HARRY WINSTON★ ラウンド マリッジリング 指輪 750YG

【美品】エメラルド＋ダイヤリング 0.25ct/ 0.12ct 12号
気になることがありましたら
k18★一粒ダイヤ★0.1ctダイヤモンド★ネックレスチャーム★ペンダント
コメント下さいませ♪

【希少】 ハローキティ K18WG ホワイトゴールド ダイヤモンド リング 9号

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

k18 リング　7号

SLV925 K18ゴールド コーティング リング

お値下げ　鑑別書付　プラチナ　上質エメラルド　ダイヤ　　リング

K18 メッシュワイドリング イタリア製
私のページをご覧頂きありがとうございます(*^ω^)♡世界中の女性の永遠の憧れティファニーのジュエリーをお披露目いたします♡k18のキーがゆらゆら揺れる美しいリングです(*≧∀≦)ゴールドとシルバーのコンビですのでお手持ちのジュエリーとも合わせやすいと思います(*´∀`)♪大切にして下さる方に是非お譲りしたいと思いお安く金額を設定させて頂きましたので、お値下げは、すみません(>_<)♡去年、ティファニーブティックにてお磨きをして頂き、それからは使用しておりませんので新品同様でピカピカと輝いております( ☆∀☆)付属品は処分してしまったのでお安くどうぞ♪シルバーk18イエローゴールド(キー部分)750刻印size8.5～9号くらい気になることがありましたらコメント下さいませ♪

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

お礼や感謝伝えるプチギフト 新品同様♡TIFFANY♡ティファニー♡k18鍵♡揺れるキー♡リング リング

28分钟前

お礼や感謝伝えるプチギフト 新品同様♡TIFFANY♡ティファニー♡k18鍵♡揺れるキー♡リング リング

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
11
6
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

344fd

 1806

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (6)

344fd
お礼や感謝伝えるプチギフト 新品同様♡TIFFANY♡ティファニー♡k18鍵♡揺れるキー♡リング リング お礼や感謝伝えるプチギフト 新品同様♡TIFFANY♡ティファニー♡k18鍵♡揺れるキー♡リング リング

まとめ買い】 新品同様♡TIFFANY♡ティファニー♡k18鍵♡揺れるキー

まとめ買い】 新品同様♡TIFFANY♡ティファニー♡k18鍵♡揺れるキー


ティファニー キー ティファニー ビクトリア™ ダイヤモンド ヴァイン サークル キー 18K ローズゴールド

ティファニー キー ティファニー ビクトリア™ ダイヤモンド ヴァイン サークル キー 18K ローズゴールド


ティファニー キー ハート キー ペンダント

ティファニー キー ハート キー ペンダント


Tiffany & Co. - tiffany&co. 新品キーリングの通販 by c's shop

Tiffany & Co. - tiffany&co. 新品キーリングの通販 by c's shop


【中古】【非常に良い】 TIFFANY&Co. ティファニー ハートロックキー チェーンネックレス ペンダント レディース ヴィンテージ 鍵モチーフ ハートモチーフ 大ぶり シルバー925 18金 18k 750 シルバー/ゴールド | ZEROSIX

【中古】【非常に良い】 TIFFANY&Co. ティファニー ハートロックキー チェーンネックレス ペンダント レディース ヴィンテージ 鍵モチーフ ハートモチーフ 大ぶり シルバー925 18金 18k 750 シルバー/ゴールド | ZEROSIX


2023年最新】ヤフオク! -ティファニー キー ゴールドの中古品・新品

2023年最新】ヤフオク! -ティファニー キー ゴールドの中古品・新品


ティファニー ハードウェア グラジュエイテッド リンク ピアス

ティファニー ハードウェア グラジュエイテッド リンク ピアス

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. お礼や感謝伝えるプチギフト 新品同様♡TIFFANY♡ティファニー♡k18鍵♡揺れるキー♡リング リング
© www.inba.net, Inc.