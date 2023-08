アンダーカバーの袖レザーダウンジャケットです。

arts期のもので袖の加工も一番凝っていると思います。

アンダーカバーのアーカイブ物は海外や日本でもかなり人気が出てきています。

かなり古い物ですのでナイロンに汚れなどあります。

襟裏も汚れています。

ほとんど出てこないアイテムなので是非。

サイズ2

肩幅42(ナイロンからナイロンの箇所まで)

身幅52

着丈67

カラー···ブラック

季節感···春、秋、冬

ジップ・ボタン···ジップアップ

素材···本革

柄・デザイン···無地

フード···フードなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバーイズム 商品の状態 傷や汚れあり

