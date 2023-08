劇団四季 CATS (キャッツ)

公演5000回記念非売品の未開封CDです。

名前:劇団四季

題名:CATS ( キャッツ )

5000 PERFORMANCES IN JAPAN

曲数:全4曲

規格:DMCA-30278

状態:未開封

ケース傷あり ( 画像 3・4 枚目)

配送:無料 匿名配送 ネコポス

●収録曲

1.オーヴァチュア

- ( Overture )

2.ジェリクルソング

- ( Jellicle Songs For Jellicle Cats )

3.ラム・タム・タガー - つっぱり猫

- ( The Rum Tum Tugger )

4.メモリー

- ( Memory )

●ミュージック

Andrew Lloyd Webber

( アンドリュー・ロイド・ウェバー )

●企画制作

浅利慶太

ご覧いただきありがとうございました、宜しくお願いいたします。

#劇団四季 #CATS #キャッツ #CD #ミュージカル #ブロードウェイ #浅利慶太

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

