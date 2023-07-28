ブランド雑貨総合 《未使用に近い　超美品》　エトロ　ペイズリー柄　ハンドバッグ　マルチカラー ハンドバッグ

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⭐︎購入先：古物商許可証が必要な鑑定済みのブランドオークションで購入していますので、ご安心下さい。（中古品を売買するオークションです。）

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⭐︎梱包方法：プチプチや袋などを使用して、丁寧な梱包を心掛けています。

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管理番号：AC324

商品の情報 ブランド エトロ 商品の状態 未使用に近い

ご覧頂き、ありがとうございます(^o^)！♡１点限り！早い者勝ちです♪♡即購入OK！（深夜、早朝の購入もOKです！）♡送料無料♡匿名配送⭐︎商品名：ハンドバッグ⭐︎ブランド名：ETRO⭐︎カラー：マルチカラー⭐︎サイズ：縦幅 13cm 横幅 27cm マチ 12cm ⭐︎素材：PVC×レザー⭐︎付属品：写真の物を全て付属致します。⭐︎購入先：古物商許可証が必要な鑑定済みのブランドオークションで購入していますので、ご安心下さい。（中古品を売買するオークションです。）⭐︎商品状態 未使用に近い超美品です！！！^_^ 長くご愛用頂けると思います^ - ^ とても素敵なお品です！！！(^ ^) こちらの商品1点限りですので、是非この機会にいかがでしょうか（＾_＾） 全てのお品が一度人の手に渡った品物になりますので、中古品へのご理解がある方のご購入宜しくお願い致します。 ご了承の上、宜しくお願い致します。⭐︎梱包方法：プチプチや袋などを使用して、丁寧な梱包を心掛けています。↓他のお品もご覧頂ければ幸いです(^_^)#Hirachanレディース⭐︎プロフィールもご覧頂ければ幸いです(^_^) （ご購入者様はプロフィール記載事項に同意されたと考えさせていただきます。）管理番号：AC324

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