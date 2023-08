本命ギフト sideM アイドルマスター Blu-ray 特典付き 2019 プロミ アイドル

※お値下げしました 25,850→19,000

「THE IDOLM@STER SideM PRODUCER MEETING 315 SP@RKLING TIME WITH ALL!!! EVENT Blu-ray アソビストア特装版」

プロデューサー ミーティング

定価25,850円

・BD6枚組です。本編・特典CD共に一度だけ再生しました。

・特典のメモリアルアクリルパネルは撮影の為に開封したのみです。外箱に少し痛みがあります。

アクリルパネルご不要でしたら800円お値下げ致しますのでコメントよりお声掛けください。

・即購入可、お値下げのコメント不可です。

◆メモリアルアクリルパネル付属!◆

◆アソビストアオリジナル特典CD付属!◆

〇収録予定楽曲

・♡Cupids!

・JOKER↗オールマイティ

・スマイル・エンゲージ

・バーニン・クールで輝いて

・夏時間グラフィティ

・Swing Your Leaves

・Reversed Masquerade

・もっふ・いんざぼっくす♪

・Fun! Fun! Festa!

・カレイド TOURHYTHM

・サ・ヨ・ナ・ラ Summer Holiday

・MOON NIGHTのせいにして

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

