☆大幅値下げしました!!

PRGR、RSフォージド(2018年モデル)アイアンです。6iからPWまでとその時に一緒に購入したRSウェッジ50度の6本セットになります。5iは購入してから数回使用後シャフトを抜いたので、ヘッドのみをおまけとしてつけています。

使用頻度は2018年11月から約4年ほど毎月平均1ラウンドと練習で使用していましたが、この度アイアンを購入したので出品致します。状態は小傷等ありますが、大切に保管と手入れしていました。画像等で判断をよろしくお願いします。

ゴルフ工房にてフィッティングを受け、プロギアカスタムで作ってもらったもので、標準よりライ角+3度、シャフト長さ+0.25インチで変更してます。身長高めの方にオススメかなと思います。

標準スペックはメーカーHP参照にしてくださいm(._.)m

アイアンシャフトはKBSツアー120のSで、グリップはゴルフプライドのツアーベルベットPlus4で数ヶ月前に交換したものです。

5i ヘッドのみ(24度)

6i 37.5インチ ロフト27度 ライ角64.5度 434g

7i 37インチ 30度 65度 441g

8i 36.5インチ 34度 65.5度 443g

9i 36インチ 39度 66度 454g

pw 35.5インチ 44度 66.5度 461g

RSウェッジのシャフトはKBS Hi-Rev125のSでグリップはイオミックX-Evolutionで使用感あります。

50度 35.5インチ ライ角66.5度 470g

長くなりましたが、中古品ということでご理解いただける方のみよろしくお願いしますm(._.)

商品の情報 ブランド プロギア 商品の状態 やや傷や汚れあり

