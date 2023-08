KCDC× Nike SB Dunk High Pro QS

DH7742-600

商品ページをご覧いただき誠にありがとうございます。

snkrsにて当選しました

KCDC× Nike SB Dunk High Pro QSになります。

サイズは28cmで人気商品なので今後の入手は難しいかと思います。

QSなので数も少ないのでご検討の方はお早めにどうぞ。

またKCDCはブルックリンのスケートショップとのコラボで28cm以上が非常に少ないと言われております。

本商品は撮影のためだけに開封しました。付属品完品の全て新品未使用になります。

ピンクのスエード、ヌバックにブラックのレザーを使っているため足元のアクセントになりカッコイイ一足だと思います!

履き口のレザーも高級感があります!

新品未使用品の28cm以上の大きいサイズはリセールでも姿を消し始めておりますのでお早めにどうぞ。

こちらの商品は送料込みでらくらくメルカリ便で匿名で送らせていただきます。

発送時はNIKEから送られてきたボックスに入れてお送りいたします。

長く履いていただける方にお譲りしたいと思います。

外箱の凹みや初期傷等につきましては一切お受け出来ませんのでご了承下さい。

商品購入後の返品・交換は受け付けませんのでご遠慮ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

メインカラー···ブラック、ピンク

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 新品、未使用

