1年半ほど常用しました。今でも全く問題なく使えています。取り外し可能なヒートシンクがあり、日本の暑い夏に外でIRLストリームを使うときにオーバーヒートしないようになっています。

セット内容

・本体 (取り外し可能なヒートシンク付き)

・電源ケーブル

・ケース

このLiveU Solo HDMIモデルは、ライブストリーミングやイベント配信などに最適です。コンパクトながら高性能な機能を備え、スムーズな映像伝送を実現します。是非この機会に手に入れて、クリエイティブな活動を一段とパワーアップさせましょう!|

※配送方法や料金についてもご相談可能ですので、ご希望がございましたらお知らせください。

----

I used it regularly for a year and a half for IRL streaming. You can see on twitch.tv/cybersteffie. It still works perfectly fine. There is a removable heat sink to prevent overheating when using the IRL stream outside in the hot Japanese summer.

Includes:

Main unit (with removable heat sink)

Power cable

Case

This LiveU Solo HDMI model is ideal for live streaming and event distribution. It is compact, yet offers high-performance functions and smooth video transmission. Take advantage of this opportunity to further enhance your creative activities!

We can also discuss shipping methods and fees, so please let us know if you have any requests.

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

