コレクションアイテムとしてもオススメですが、外箱は全体的に傷やシミがあります。欠品は無いと思われます。画像にてご確認下さい。専用の機器がない為、動作の確認が出来ておりません。フィルムの中にLDが入っている為、未使用なのかも知れません。当方、頂き物でそのまま保管していた物になるので、撮影以外で開封しておりません。詳しい内容などは分かりませんのでそれでも宜しければご購入お願い致します。

★収録作品

「風の谷のナウシカ」「天空の城ラピュタ」

「となりのトトロ」「火垂るの墓」

「魔女の宅急便」「おもひでぽろぽろ」

「紅の豚」「海がきこえる」

「平成狸合戦ぽんぽこ」「耳をすませば」

★特典映像

「On your mark/そらいろのたね/なんだろう/各作品特報・予告編集」

「Maiking of おもひでぽろぽろ/対談 黒澤明vs宮崎駿」

●特典ライナーノーツ

「ジブリ全作品の映像がか語るものは?(コメント:大友克洋、庵野秀明、ジョン・ラセッター、黒澤明)」

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

