ナイキ スニーカー

【完璧新品】NIKE Dunk Low Retro “White/Black”

ダンクハイ フラグメント デザイン トーキョー

New Balance 997 black



Nike Air Jordan 1 Mid "True Blue"

色 ブルー

新品 26.5 アディダス Tobacco オリジナルス GY7396

サイズ 25cm

美中古 NIKE WMNS AirMax 1 ナイキ エアマックス



GOLDEN GOOSE(ゴールデングース)スーパースター☆44(28cm)新品

新品未使用です タグ付きです。

90年代 USA製 VANS オールドスクール oldskool era バンズ

左足のカカトの上部に糸のほつれがあります。画像10枚目を確認願います。

NEW BALANCE ニューバランス M1300CL MADE IN USA

着用には影響無いと思います。

ナイキ 【最安値】エアナイキ ジョーダン1 レトロ AJKO ストームブルー



【新品】NIKE AIR JORDAN 5 RETRO fire red

新品未使用ですが自宅保管のお品ですので

Facetasm エアジョーダン1 希少コラボ 29cm

ヨゴレ等があるかもしれません。

nike earth day collection blazer

完璧を求める方のご購入はお控えください。

ADIDAS YEEZY BOOST 350 V2 "CORE BLACK



nike SB Blazer low GT

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ナイキ スニーカーダンクハイ フラグメント デザイン トーキョー色 ブルーサイズ 25cm新品未使用です タグ付きです。左足のカカトの上部に糸のほつれがあります。画像10枚目を確認願います。着用には影響無いと思います。新品未使用ですが自宅保管のお品ですのでヨゴレ等があるかもしれません。完璧を求める方のご購入はお控えください。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ナイキ エアマックス95 SE新作 New Balance ニューバランス U9060HSA NB 26 27アークテリクス アラキス アプローチシューズNIKE ナイキ LD1000 オリジナル ヴィンテージ スニーカー US10ナイキ ヴェイパーワッフル サカイ ・セサミ アンドブルーボイドパーリーゲイツ PEARLY GATES ゴルフシューズ ゼブラ 黒 27㎝sacai × Nike VaporWaffle "Black Gum"Nike WMNS Dunk Low SE 27.5 ダンクロー【23.5cm】ADIDAS ORIGINALS SAMBA OG ブラックイージーブースト350 V2 オニキス 29cm