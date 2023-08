PEUTEREYのGUARDIANになります。

最も有名な人気モデルHURRICANE ハリケーンの着丈ロングバージョンです。

イタリアの高級ダウンジャケットメーカーのPEUTERYの商品の中でも発売当初非常に人気のあったのがこのガーディアンです。

ロング丈のダウンでありながら非常にスタイリッシュなダウンコートでスッキリとした見た目です。

またダウンの中でも暖かく高級羽毛布団等に使われていることでも知られているグースダウンを使用し、首元にはリアルファーを使用した暖かさというダウンジャケット最大の機能とスタイリッシュさを同時に実現した贅沢なダウンコートです。

残念ながら現在はガーディアンは廃番になってしまっておりなかなか手に入れることが難しくなっております。

特にこのポリエステルモデルは人気の高い希少品です。

コットンコーティングモデルはたまに見かけますが、重いうえにコーティングが劣化するので、その欠点を改善したポリエステルモデルがお勧めです。

是非この機会にご購入をご検討ください。

【商品の説明】

ブランド:PEUTEREY ピューテリー

モデル:GUARDIAN ガーディアン

色:Black

サイズ:S(日本サイズM相当)

【商品の状態】

使用状況 : 試着のみ着用の未使用品

注意事項 :自宅での試着のみの美品ですがUsed品ですので神経質な方はご遠慮ください。

【その他】

サイズは身幅55 着丈93 袖丈66 肩幅46。

素人採寸のため、若干のズレに関しましてはご容赦ください。

身長175体重65でスーツや厚手ニットの上に着てジャストです。

カラー...ブラック

人気モデル/シリーズ...PEUTEREY ハリケーン

柄・デザイン...無地

素材...ナイロン

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピューテリー 商品の状態 未使用に近い

