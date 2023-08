ご覧いただき、ありがとうございます。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただき、ありがとうございます。グッチのサングラスです。数年前にフィレンツェにあるグッチの本店にて購入いたしました。ライトブルーのグラスに、シルバーのフレームです。右サイドと、左眼の左下にGUCCIのロゴが入っています。made in Italia素人検品になりますが、大きなスレキズなどなく、綺麗な状態です。箱(正規品ですが、経年劣化があります。)クロス(非正規、画像の品) 中古品である事をご理解の上ご購入をお願いいたします。青、ブルー、BLUEイタリア、Italiaデザイナー、ブランド、都会的、リゾート

