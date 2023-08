カラー···オレンジ

袖丈···長袖

ネック···Uネック

季節感···春、秋、冬

ウォッシャブル素材を使用した、ミニケーブルニット【デザイン】ハイゲージケーブル編みクルーネックプルオーバー。ベーシックなクルーネックプルオーバーに総ケーブル編みを施した一着。温かみを感じさせる立体感のある編地の表情が、上品な雰囲気を醸し出しています。ダブル付けの衿リブや、袖、裾のリブも程良いテンションで編み上げられており、リラックス感を意識させます。【素材】ウォッシャブル対応のウールアクリル素材を使用。12Gケーブル編み。ソフトでしなやかな肌触りが特長です。

●サイズ:タグ表記 Mサイズ

総丈 66cm、肩幅 38cm、胸囲 104cm、袖丈 62cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

毛50% アクリル50%

●状態:

2~3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マッキントッシュフィロソフィー 商品の状態 未使用に近い

