非売品 【4点セット】エルゴ オムニ360 クールエア 抱っこひも/スリング

●エルゴベビー オムニ360 クールエア

アッキースリング グランデ エスプレッソ

●専用よだれカバー /今治タオル

Ergobaby(エルゴベビー) OMNI 360 クールエア ブラックスター

●フロントカバービブ /今治タオル

ベビービョルン ワンカイエアー 黒 ブラック スタイセット

●専用マルチ胸カバー /今治タオル

エルゴ 抱っこ紐 オムニ360 クールエアメッシュ ブラック 美品



エルゴベビー★新品・未使用品・未開封★抱っこ紐 オニキスブラック

の4点セットです。バラ売りはしません。

ベビービョルン 抱っこ紐 パーリーピンク

タンカラー、ベージュ系の色でまとめて新品購入しました。

エルゴベビー オムニブリーズ 抱っこ紐 ポーチ付

前向き抱っこができます。

【極美品】 エルゴ エルゴベビー OMNI360 クールエア ミッドナイトブルー



【新品】Aprica 抱っこ紐 コアラウルトラメッシュ ネイビー

写真撮影前に、すべてネットに入れ洗濯し日陰干ししています。

【4点セット】エルゴ オムニ360 クールエア

（使用洗剤はさらさ）

使用10回程 超美品 エルゴベビー オムニ360クールエア 付属品全てあり



​Aprica アップリカ 抱っこ紐 コアラ ウルトラメッシュ☆ネイビー

主人と体格が違うため私はメインで他の抱っこ紐を使用しており、こちらは主人用のサブとして購入しましたが使用頻度は少ないです。

極美品★ベビービョルン ワンカイエアーONEKAIAir ブラック 抱っこ紐

5～6回は使いましたが、時間も短時間のため美品だと思います。

美品⭐️Aprica アップリカ コランハグ 抱っこ紐

抱っこ紐本体に付属しているポーチと、オプションの胸カバーは未使用です。

ノースフェイス 抱っこ紐 NMB82150

外箱と取扱説明書あり。

ノースフェイス Baby Compact Carrier nmb82150 NT



893 抱っこ紐カバー リバティ 首回りカバー よだれカバー ハンドメイド

以下、購入時の商品詳細です。

エルゴ オムニブリーズ グレー

（購入時期は2021年10月）

Oscha Kasumi belle size5



【日本正規品】エルゴベビー オムニ360クールエア

【Ergobaby オムニ360 クールエア】

エルゴベビー オムニ ブリーズ サンドベージュ

色：デザート

エルゴベビー オムニ360クールエアメッシュ オックスフォードブルー

抱き方：4WAY（対面抱き/前向き抱き/おんぶ/腰抱き）

エルゴベビー オムニ360 クールエア グレー／シルバー

材質：ポリエステル100％（洗濯機洗い可）

エルゴベビー OMUNI breeze

商品重量：1.21kg

【美品】グランモッコ おんぶ紐 あずま袋つき

定価：31,900円

エルゴ×Lee 抱っこ紐 よだれカバー付き★美品



ポグネー ヒップシート付き抱っこ紐 ベビーケープ セット

【よだれパッド】エルゴ用

ベビービョルン 抱っこ紐 one kai air

色：パウダーブラウン

値下げ【限定品】ディディモス ベビーラップ

ブランド：Emoka（エモカ）/今治タオル

ほぼ未使用 ミキハウスポグネー miki HOUSE × POGNAE 抱っこ紐

材質：綿100％ パイル地

本日限定お値下げ‼︎✨キューズベリー おんぶ抱っこ紐 インナーメッシュ デニム

原産国：日本

サンアンドビーチ 抱っこ紐 sun&beach ベビーキャリア ＯＭ-１

購入価格：1,980円

【試着のみ】エルゴベビー ADAPT クールエア



【まなみ様専用】エルゴベビー オムニブリーズ ミッドナイトブルー

【フロントカバービブ】エルゴ用

キューズベリー 美品 デニム 抱っこ紐 おんぶ紐 スリング CUSE BERRY

色：ダークブラウン

エルゴ エアルーム

ブランド：Emoka（エモカ）/今治タオル

サンアンドビーチ ラテベージュ OM－1

材質：綿100％ パイル地

未使用人気抱っこ紐 抱っこひも 新生児 コンパクト おんぶ angelette

原産国：日本

エアバギー・ベビーキャリア ベーシックプラス メッシュカバー付き

購入価格：1,980円

Aprica Koalaウルトラメッシュ



【一点限り】エルゴベビー 抱っこひも

【マルチ胸カバー】エルゴ用

ベビービョルン ワンカイエアー パーリーピンク

色：パウダーブラウン

【BABY&Me】ヒップシート付き抱っこ紐

ブランド：Emoka（エモカ）/今治タオル

おまけ＊ポロ靴下ベビーロンパース新生児スタイ◆美品ウィーゴツイン◆双子用抱っこ紐

材質：綿100％ パイル地

アッキースリング グランデ エスプレッソ

原産国：日本

Ergobaby(エルゴベビー) OMNI 360 クールエア ブラックスター

購入価格：2,380円

商品の情報 ブランド エルゴベビー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●エルゴベビー オムニ360 クールエア●専用よだれカバー /今治タオル●フロントカバービブ /今治タオル●専用マルチ胸カバー /今治タオルの4点セットです。バラ売りはしません。タンカラー、ベージュ系の色でまとめて新品購入しました。前向き抱っこができます。写真撮影前に、すべてネットに入れ洗濯し日陰干ししています。（使用洗剤はさらさ）主人と体格が違うため私はメインで他の抱っこ紐を使用しており、こちらは主人用のサブとして購入しましたが使用頻度は少ないです。5～6回は使いましたが、時間も短時間のため美品だと思います。抱っこ紐本体に付属しているポーチと、オプションの胸カバーは未使用です。外箱と取扱説明書あり。以下、購入時の商品詳細です。（購入時期は2021年10月）【Ergobaby オムニ360 クールエア】色：デザート抱き方：4WAY（対面抱き/前向き抱き/おんぶ/腰抱き）材質：ポリエステル100％（洗濯機洗い可）商品重量：1.21kg定価：31,900円【よだれパッド】エルゴ用色：パウダーブラウンブランド：Emoka（エモカ）/今治タオル材質：綿100％ パイル地原産国：日本購入価格：1,980円【フロントカバービブ】エルゴ用色：ダークブラウンブランド：Emoka（エモカ）/今治タオル材質：綿100％ パイル地原産国：日本購入価格：1,980円【マルチ胸カバー】エルゴ用色：パウダーブラウンブランド：Emoka（エモカ）/今治タオル材質：綿100％ パイル地原産国：日本購入価格：2,380円

商品の情報 ブランド エルゴベビー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ベビービョルン ワンカイエアー 黒 ブラック スタイセットエルゴ 抱っこ紐 オムニ360 クールエアメッシュ ブラック 美品エルゴベビー★新品・未使用品・未開封★抱っこ紐 オニキスブラックベビービョルン 抱っこ紐 パーリーピンクエルゴベビー オムニブリーズ 抱っこ紐 ポーチ付【極美品】 エルゴ エルゴベビー OMNI360 クールエア ミッドナイトブルー【新品】Aprica 抱っこ紐 コアラウルトラメッシュ ネイビー【4点セット】エルゴ オムニ360 クールエア使用10回程 超美品 エルゴベビー オムニ360クールエア 付属品全てあり​Aprica アップリカ 抱っこ紐 コアラ ウルトラメッシュ☆ネイビー