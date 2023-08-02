【30％OFF】 agnes b. キーケース 長財布

カラー···グリーン

◇エルメス◇ヴォーエプソン/ケリーウォレット/長財布/刻印:C

柄・デザイン···無地

ADT12 ルイヴィトン モノグラム ジッピーウォレット レティーロ

定価13200円

D866 GUCCI グッチ GGブルームス 長財布 花柄



ハンドメイド 本革 長財布 ターコイズブルー ロングウォレット

●状態：

入手困難❣️ 超人気カラー✨ エルメス べアン ヴォーエプソン ブラウン 長財布

数日前にagnes b.の店舗で購入し、箱から出しただけです。

未使用PaulSmithポールスミス ラブレター レザー長財布 かぶせ ボルドー

プレゼントとして購入したものですが、鍵の形とサイズが異なり、使用できないタイプのものでした。

LOUIS VUITTON アンプラント ステッチ ジッピーウォレット

●色:

新品 限定品大きな小銭いれリアル クロコダイル 一枚革 ラウンドファスナー長財布

外側は深緑で中側が紺色です。大人っぽいイメージのキーケースとなっております。

ツイステ オクタヴィネル 長財布 サマンサタバサ



⭐️極美品⭐️人気 ルイヴィトン ポルトフォイユ レティーロ モノグラム 長財布

元々定価の13200円で出品していたものを値下げしました。

COACH フラップカバー ブラック ピンクライン ホワイトライン

今のところはこれ以上値下げする予定はありません。

✨新品未使用✨ CELINE 長財布 マカダム トリオンフ 折り財布 バイカラー

ご了承ください

商品の情報 ブランド アニエスベー 商品の状態 新品、未使用

カラー···グリーン柄・デザイン···無地定価13200円●状態：数日前にagnes b.の店舗で購入し、箱から出しただけです。プレゼントとして購入したものですが、鍵の形とサイズが異なり、使用できないタイプのものでした。●色:外側は深緑で中側が紺色です。大人っぽいイメージのキーケースとなっております。元々定価の13200円で出品していたものを値下げしました。今のところはこれ以上値下げする予定はありません。ご了承ください

商品の情報 ブランド アニエスベー 商品の状態 新品、未使用

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