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【30％OFF】 agnes b. キーケース 長財布

商品の説明

カラー···グリーン
◇エルメス◇ヴォーエプソン/ケリーウォレット/長財布/刻印:C
柄・デザイン···無地
ADT12 ルイヴィトン モノグラム ジッピーウォレット レティーロ
定価13200円
D866 GUCCI グッチ GGブルームス 長財布 花柄

ハンドメイド　本革 　長財布　ターコイズブルー　ロングウォレット
●状態：
入手困難❣️ 超人気カラー✨ エルメス べアン ヴォーエプソン ブラウン 長財布
数日前にagnes b.の店舗で購入し、箱から出しただけです。
未使用PaulSmithポールスミス ラブレター レザー長財布 かぶせ　ボルドー
プレゼントとして購入したものですが、鍵の形とサイズが異なり、使用できないタイプのものでした。
LOUIS VUITTON アンプラント ステッチ　ジッピーウォレット
●色:
新品　限定品大きな小銭いれリアル　クロコダイル　一枚革　ラウンドファスナー長財布
外側は深緑で中側が紺色です。大人っぽいイメージのキーケースとなっております。
ツイステ オクタヴィネル 長財布 サマンサタバサ

⭐️極美品⭐️人気 ルイヴィトン ポルトフォイユ レティーロ モノグラム 長財布
元々定価の13200円で出品していたものを値下げしました。
COACH フラップカバー ブラック ピンクライン ホワイトライン
今のところはこれ以上値下げする予定はありません。
✨新品未使用✨　CELINE 長財布　マカダム　トリオンフ　折り財布　バイカラー
ご了承ください

こむぎさま専用❤️　ルイヴィトンアンプラントエミリー美品

商品の情報

ブランドアニエスベー
商品の状態新品、未使用

CHLOE JORIS ファスナー　長財布　L型　薄型　札入れ　本革　ブラック

ルイヴィトン　長財布　LV
カラー···グリーン柄・デザイン···無地定価13200円●状態：数日前にagnes b.の店舗で購入し、箱から出しただけです。プレゼントとして購入したものですが、鍵の形とサイズが異なり、使用できないタイプのものでした。●色:外側は深緑で中側が紺色です。大人っぽいイメージのキーケースとなっております。元々定価の13200円で出品していたものを値下げしました。今のところはこれ以上値下げする予定はありません。ご了承ください

商品の情報

ブランドアニエスベー
商品の状態新品、未使用

【30％OFF】 agnes b. キーケース 長財布

50分钟前

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¥12,222 ¥10,389

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商品の情報

  • カテゴリー
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    4. agnes b. キーケース
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

f4cae65b2

 300

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (5)

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