ご覧いただきありがとうございます!

商品説明

M992BL の出品となります!

以前からオールブラックが欲しくてこの度ようやく購入する事が出来ましたのでこちらのM992BL 綺麗な内にお譲りしたいと思います!

ちっちゃい N ロゴが癒やしになります…。

サイズ…25.5cm

カラー…ブラック×白に近いクリーム

状態…着用感少なく綺麗な状態かと思います!

ソールの減りもほとんど無く

ラバーのパターンもしっかりしています!

画像にてご確認ご判断頂ければと思います!

元箱は潰れてしまいお付け出来ないのでスニーカー専用ケースに入れてダンボール箱梱包での発送になります!

サイズの合う方!気に入って頂けましたらご検討宜しくお願い致します!

画像に載せてあるシューキーパーは出品とは別ですのでお付けする事は出来ません!

ご了承願います!

ランニングシューズ

ウォーキング

ジョギングシューズ

ナイキ

アディダス

プーマ

リーボック

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

