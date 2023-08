憧れの 【水濡れ、折れ対策】モココchr ポケモンカードゲーム

○ポケカ

○封入内容

・モココchr 7枚

即購入可能です。

写真等追記希望あればコメントお願いします。

「カードの状態」

素人判断の為、商品画像をご確認頂き、ご納得いただいた方のみご購入ください。

「保管方法」

開封後スリーブに入れて保管していました。

「発送状態」

スリーブ、厚紙又はダンボール補強、緩衝材、防水対策を施し発送致します。

【お願い】

トラブル防止のため、プレイ用としてご購入ください。

完美品を求める方は、ご購入をご遠慮ください。

お値引きは可能な限り受け付けしますが常識範囲内でお願いしますようご了承ください。

購入後はすり替え防止の為、返品は受け付けておりません。

#なのた販売中

↑他にも出品しているのでぜひご覧ください!!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

