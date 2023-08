独特の上品 GE60 MSI 2OD-445JP 国内限定モデル ゲーミング＆オフィス仕様 ノートPC

程度良好 ゲーミング&オフィス快適仕様ノートパソコン

動作機能正常確認済み。電源ONにてすぐにご使用いただけます。

Windows11pro Ver.22H2(最新)仕様

Microsoft365(旧マイクロソフトオフィス)設定済み。面倒な設定なくご利用いただけます。

MSI(メーカー)独自のゲーミング用設定ソフト、LINE、YouTube、

動画鑑賞&画像ソフトをインストールしています。ゲーミングとオフィス向けの便利で使い勝手のよい二刀流ノートに仕上げています。

秒速で起動し複数同時処理が快適です。

■CPU:Intel core i3-4100M

■メモリ:16GB (DDR3L-1600 8GB×2)

■ストレージ:SSD512GB

■液晶15.6型フルHD1920×1080ノングレア

■グラフィック:NVIDIA GeForceGTX760M

■CPU/GPU用手動ファンコントロール付き

■DVDドライブ(読み書き)

■テンキー付キーボード

SteelSeries製 青バックライト仕様(ON/OFF可)

■カラー:アユートブラック(限定カラー)

■Windows11pro(最新)

■通信:WiFi/Bluetooth・有線LAN

■SDカードスロット(SDXC対応)

■USBポート×4

■HDMI×1+D-SUB×1

■音響:SoundBlasterCinema搭載

■マイク・ヘッドフォン用ジャック

■AC電源アダプタ/ケーブル 付属

□メーカー説明書や元箱はありません。

□PCのログインに関することと、

Microsoft365のID/パスワードや利用については

PC上に説明ファイルを置いております。

発送前に詳細をご案内いたします。

状態

・中古品 / 動作機能正常

・ディスプレイにキズや液晶不良無し。

・キーボード動作不良無し。

(新品時より保護ビニールフィルムを付けています)

・バッテリー蓄電機能あります。

・動作機能確認、内外点検整備済みです。

・使用上の若干のキズはご了承ください。

お気にされる方はご購入をご遠慮ください。

・…

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

