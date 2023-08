CONTAX Carl Zeiss Planar 45mm F2 T* Gマウント コンタックス AFレンジファインダー用レンズ #43

■外観コンディション

使用に伴うスレキズありますが

破損など大きなダメージはありません。

商品画像を沢山ご用意いたしましたので

細部まで、ご確認ください。

■光学コンディション

カビ:なし

クモリ:なし

バルサム切れ:なし

キズ:なし

チリ,ホコリ:強い光を当てて、わずかに確認できる程度です。

■動作チェック

動作確認済みです。

商品の情報 ブランド コンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

