大切な人へのギフト探し 激レアEP【まんがはじめて物語/？謎なぞアイランド】岡まゆみ/津賀有子 邦楽

★LP・12インチを2枚お買い上げの場合は2枚目の金額から800円引きさせて頂きます。

チャッカーズ 日本収穫期到来 アナログレコード & 7インチ2枚セット

EP、7インチの場合は2枚目以降200円引き致します。

初回限定盤 椎名林檎 サタデーナイトゴシップ

※金額を変更しセット販売に致しますので必ずご購入前にコメントにてご連絡ください。

新品未開封 藤井風 LOVE ALL SERVE ALL アナログ盤 レコード

※単品値下げは致しません。プロフィールご一読ください。

iri BEST ALBUM lp



【未開封新品】アナログレコード ≪ 玉置浩二ベスト ≫ LP アナログ盤



【新品】KEIJU YOUNG JUJU レコード JUZZY 92'

【フォーマット】

激レアEP【まんがはじめて物語/?謎なぞアイランド】岡まゆみ/津賀有子

EP

浜田省吾 (愛奴他含む)LPレコード24枚・EPレコード2枚



【 X JAPAN】YOSHIKI hide Toshl PATA 直筆サイン

【レコードの状態】

SPECIAL OTHERS / DUBWISE 12インチ

VG++

レア小椋佳4セットサイン入り



【未使用 限定LPセット】☆ RADWIMPS / 君の名は。 / 天気の子

【ジャケットの状態】

【最終値下げ】【新品未使用】LP night on the fool

VG++

THE GREAT SENSATION/M.O.S.A.D.



【廃盤】【1stプレス】カネコアヤノ 燦々 レコード LP

【盤質・ジャケット状態表記の詳細】

細野晴臣 / TROPICAL DANDY LP

Sealed:未開封

アジカン マジックディスク LP レコード 新品未開封

Mint:新品

dlip records dinary delta force blahrmy

NM:とても綺麗、新品に近い状態

新品貴重■くるり「さよならストレンジャー」「図鑑」レコードセット LP

EX:良好。綺麗もしくは、一部問題のない表面の擦れがある程度/ジャケットに軽い擦れがある状態。)

fishmans rock festival フィッシュマンズ レコード

VG++:準良好。軽い擦れ程度。一部軽い「チリ」「プツ」の可能性/ジャケットに多少の擦れあり。

希少盤 特典トランプ付き レコード 状態美品 ゆらゆら帝国 ゆらゆら帝国のめまい

VG+:過半は準良好状態ですが、若干音に出そうな擦れ・傷あり/VG++とVGの中間及び一例としてジャケット表がVG++で裏がVG等の状態。

赤盤 極美盤 SAMURAI CHAMPLOO 3LP レコード サントラ

VG:まぁまぁ音に出そうな、もしくは出る擦れ・傷あり/ジャケットに擦れ、リングウエア、大きな裂け、割れ、抜けあり。

【未開封】ユーミン×スタジオジブリ 40周年記念盤「ひこうき雲」

G:全体に擦れ、擦れ傷、深い傷などが多くあり/ウォーターダメージなどかなり酷いダメージあり。

ほぶらきん ホームラン 7インチ コンパクト盤 自主制作盤 HOVLAKIN



希少 廃盤 Lamp ランプ 東京ユウトピア通信 完全生産限定アナログ盤 LP

・多少の優劣は(+)(-)を付けて表記します。

【新品】Nujabes Departure impression 2枚セット



カネコアヤノ 「タオルケットは穏やかな」「ひとりでに」 アナログ 2枚セット

※メルカリのみの出品をしております。ヤフオク等への他オークションサイトへの転載、無在庫販売はやめてください。

未使用 限定盤 10インチレコード〔 キリンジ エイリアンズ 〕Kirinji



Dark & Deadly / Dark & Deadly Vol.2

【ご注意】

中納良恵 レコード 新品アナログ盤3作セットEGO-Wappin エゴラッピン

※レコードは古いので、基本的に劣化があるものとお考えください。

LOVE ALL SERVE ALL 藤井風 LPアナログレコード 新品未開封

※レコードの性質上、多少のノイズはあるものとしてご検討下さい。

貴重レア! カセットテープ〔 坂本龍一 - 戦場のメリークリスマス 〕

※中古レコードの特性をご理解して頂ける方のみご購入下さい。

中森明菜 BEST II 2 初回生産限定リマスター音源 180g 重量盤

※完璧な物をお求めになられる方は購入をお控えください。

限定 極美盤レコード〔 DAOKO ステップアップLove / 岡村靖幸〕だをこ

※付属品は写真に写っているものが全てとなります。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

★LP・12インチを2枚お買い上げの場合は2枚目の金額から800円引きさせて頂きます。EP、7インチの場合は2枚目以降200円引き致します。※金額を変更しセット販売に致しますので必ずご購入前にコメントにてご連絡ください。※単品値下げは致しません。プロフィールご一読ください。【フォーマット】EP 【レコードの状態】VG++【ジャケットの状態】VG++【盤質・ジャケット状態表記の詳細】Sealed:未開封Mint:新品NM:とても綺麗、新品に近い状態EX:良好。綺麗もしくは、一部問題のない表面の擦れがある程度/ジャケットに軽い擦れがある状態。)VG++:準良好。軽い擦れ程度。一部軽い「チリ」「プツ」の可能性/ジャケットに多少の擦れあり。 VG+:過半は準良好状態ですが、若干音に出そうな擦れ・傷あり/VG++とVGの中間及び一例としてジャケット表がVG++で裏がVG等の状態。VG:まぁまぁ音に出そうな、もしくは出る擦れ・傷あり/ジャケットに擦れ、リングウエア、大きな裂け、割れ、抜けあり。 G:全体に擦れ、擦れ傷、深い傷などが多くあり/ウォーターダメージなどかなり酷いダメージあり。・多少の優劣は(+)(-)を付けて表記します。※メルカリのみの出品をしております。ヤフオク等への他オークションサイトへの転載、無在庫販売はやめてください。【ご注意】※レコードは古いので、基本的に劣化があるものとお考えください。※レコードの性質上、多少のノイズはあるものとしてご検討下さい。※中古レコードの特性をご理解して頂ける方のみご購入下さい。※完璧な物をお求めになられる方は購入をお控えください。※付属品は写真に写っているものが全てとなります。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

SL-1200MK3D レコードセット半透明盤!山下達郎spacy インサート付き!FUJIFABRIC-フジファブリック A DAY IN THE LIFE未開封 Yogee New Waves PARAISO LP レコード