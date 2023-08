新品未使用!

Chesty チェスティのブロッサムワンピースです。

サイズは1、お色はブラックです。

◎ デザイン

フラワー刺繍や上品に煌めくスパンコールのディテールが美しいクチュール感漂うワンピース。女性らしいシルエットと品の良い丈感、裾まわりの程良い抜け感が軽やかで柔らかな雰囲気を演出します。タックを入れた立体的な襟できちんと感もしっかりキープ。特別な一日を華やかに彩ってくれるエレガントな一着です。

【素材】

チュールにフラワー刺繍とスパンコールを重ねた贅沢仕立て。

【スタイリング】

・ヒール×きっちりとしたバックで気品漂うエレガントスタイルに仕上げて。

・ケープニットジャケットをさらっと羽織っても素敵です。

・立体感のある襟はボタンで取り外しが可能なので、カジュアルに着こなしたいときは外して楽しんで。

※値札、布タグ類なしのお品となります。

タグに拘りのある方はご購入をお控えください。

自宅保管の為、神経質な方はお控えください。

折り畳んでの発送となりますためご了承ください。

IENA イエナ Mila Owen ミラオーウェン CLANE クラネ CELFORD セルフォード

CADUNE カデュネ Arpage story

OHGA オーガ anuans アニュアンス

アルページュストーリー sono ソーノ

アダムエロペ Adam et rope ebure エブール

drawer ドゥロワー seventen セブンテン

Chesty チェスティ Yori ヨリ リグリーム regleam treful plus1 トレフルプラスワン

rosy monster ロージーモンスター liala×pg

ヨーコチャン yokochan tsuru by makiko oikawa ツルバイマリコオイカワ machatt

Birthdaybash バースデーバッシュ マチャット

UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ

などがお好きな方にもおすすめです☆

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チェスティ 商品の状態 新品、未使用

