春のお洋服に合わせて

【未使用】Dr.Martens ADRIAN YS タッセル ローファー UK4

2023年公式サイトで購入。完売品です。

グッチ GUCCI ☆エナメルレザー ビット ローファー ピンク 伊製 35.5



【美品】MARNIマルニレディース

外で300メートル程度、中敷きを入れ試し履きをしても私にはサイズが大きかったので(普段22センチの靴を履くのでそもそも大きかったのですが)泣く泣く出品します。めちゃくちゃ可愛いしお洒落です♡

ドクターマーチン Dr.Martens エイドリアンスナッフルローファー UK3



THE ROW 【新品】スエード ローファー 38



アプレ 日本製 本革ローファー黒

購入時の袋は皺があるのでオマケ程度にお考え下さい。

【新品未使用サイズ35 1/2 HERMES ローファー ブラック モカシンパリ



【未使用】GUCCI ホースビット ローファー レザー ブラウン 36 23.5

値札タグは破棄してしまいましたが公式で購入した履歴があるので9枚目の画像確認下さい。

KNN様専用 トッズ TOD'S ドライビングシューズ エルメス ブラック



あしながおじさん グリップが効いた厚底ボリュームビットローファー ワインカラー

アスファルトの上を歩いたので靴裏は使用感あります。10枚目。

Dr.Martens ウィングチップドレスシューズ



✨BALLYローファー4ハーフ✨

中古品に理解ある方の購入お願い致します。

ミュウミュウ miumiuローファー フラットシューズ



GUCCI グッチ ホースビットローファー ラグソール 茶金 36 C 23.0



未使用★church's BURWOOD MET スタッズ 24.0㎝



【ha|za|ma】24.0cm 美来永光のドレスローファー 2022PC

カラー···ホワイト

sacai サカイ プラットフォーム ダービーシューズ 厚底 ローファー 新品



チャーチ Churchs レザーシューズ BURWOOD MEDスタッズ

洗練されたポインテッドトゥのローファーから春夏に活躍するwhiteが登場。

最終値下げ 定価18万 the row ザロウ ローファー 36.5



【極美品】フェラガモ 25 ガンチーニ 切替 ローファー レザー スエード

モダンなチェーンがフラットなデザインのアクセントとなりとても使いやすい逸品です。

新品未使用 トリッカーズ クロコ ローファー UK4.5 英国製 激レア



Ferragamo フェラガモ パンプス ガンチーニ ローファー

足が疲れにくいヒールの高さに仕上げている為、少しヒールが欲しい時にもぴったりなアイテムです。

Dr.Martens ドクターマーチン レザーシューズ レースアップ 3ホール

歩きやすさと見た目の美しさを兼ね備えた4.5cmのヒール。

【美品】grounds JEWELRY LOAFER BLACK

インソールはクッション性もあり歩きやすくなっています。

r.u 本革 ブラック Page ページ



chausser ショセ C-279 ウイングチップマニッシュシューズ C279

スタイルアップが叶い、脚を綺麗に魅せてくれる秋冬のコーディネートのアクセントとなる一足。

yn.nee様専用



フェラガモ ミュール サンダル ローファー ガンチーニ イエロー 極上品 389

甲の部分と側面を異素材にしたデザインながらに主張しすぎない為、幅広くコーディネートに合わせて頂けます。

Dr.martens ドクターマーチン polly ポリー ローファー

Her lip toのアイテムなら何にでも合わせていただけます。

【完売品】Almost Everyday Chain Loafers



GUCCI グッチ ローファー 黒 23cm 箱つき

Size Detail

超レア⭐︎イルビゾンテ スリッポン ドライビングシューズ レッド色 23センチ

■サイズ展開:36 / 37 / 38

cherevichkiotvichki シューズ

36(22.5cm対応)

A7384■美品■Clarks クラークス レザー ローファー キャメル 5

[ヒール高さ:4.5 / 甲幅:7.8 ](cm)

最終値下げ トリッペン フリンジローファー”Tiger” 黒



トリッペンtrippen レザースリッポン37

こちらはサイズ36です

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

春のお洋服に合わせて2023年公式サイトで購入。完売品です。外で300メートル程度、中敷きを入れ試し履きをしても私にはサイズが大きかったので(普段22センチの靴を履くのでそもそも大きかったのですが)泣く泣く出品します。めちゃくちゃ可愛いしお洒落です♡購入時の袋は皺があるのでオマケ程度にお考え下さい。値札タグは破棄してしまいましたが公式で購入した履歴があるので9枚目の画像確認下さい。アスファルトの上を歩いたので靴裏は使用感あります。10枚目。中古品に理解ある方の購入お願い致します。カラー···ホワイト洗練されたポインテッドトゥのローファーから春夏に活躍するwhiteが登場。モダンなチェーンがフラットなデザインのアクセントとなりとても使いやすい逸品です。足が疲れにくいヒールの高さに仕上げている為、少しヒールが欲しい時にもぴったりなアイテムです。歩きやすさと見た目の美しさを兼ね備えた4.5cmのヒール。インソールはクッション性もあり歩きやすくなっています。スタイルアップが叶い、脚を綺麗に魅せてくれる秋冬のコーディネートのアクセントとなる一足。甲の部分と側面を異素材にしたデザインながらに主張しすぎない為、幅広くコーディネートに合わせて頂けます。Her lip toのアイテムなら何にでも合わせていただけます。Size Detail■サイズ展開:36 / 37 / 3836(22.5cm対応)[ヒール高さ:4.5 / 甲幅:7.8 ](cm)こちらはサイズ36です

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TOGA PULLA SHOE SHARK SOLE LOAFER(WOMEN)【日本未発売】MARNI ✖️ DR.MARTEN レザーシューズ 新品rurumu:×TENDER PERSON シューズプラダ ローファー ベージュkotoka オリンピアンChurch's レディース 美品未使用 ドクターマーチン フリンジ ローファー 黒 25cm❗️特別価格❗️スタッカート メイジーパールプラットフォームValentino ヴァレンティノ スタッズ ローファー 黒 37 極美品トリココムデギャルソン スエードシューズ バックスキン 22.5cm