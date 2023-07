リーバイス ジージャン 506xxになります。

両袖にリペアがあるものの、お店でキレイに直してもらっています。現状リペアなしで問題なく着て頂ける状態かと思います。

バックシンチの針はありませんが、洋服や家具など傷つける心配はありません。

色は4割程度かと思いますが、この年代のものならではの荒々しい縦落ちが存在感抜群かと思います。

なかなか手に入れることが難しいSpecialなジャケットかと思いますので是非よろしくお願い致します。

肩幅43

身幅49

袖丈58

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

リーバイス ジージャン 506xxになります。両袖にリペアがあるものの、お店でキレイに直してもらっています。現状リペアなしで問題なく着て頂ける状態かと思います。バックシンチの針はありませんが、洋服や家具など傷つける心配はありません。色は4割程度かと思いますが、この年代のものならではの荒々しい縦落ちが存在感抜群かと思います。なかなか手に入れることが難しいSpecialなジャケットかと思いますので是非よろしくお願い致します。肩幅43身幅49袖丈58

