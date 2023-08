数々の賞を受賞 セモア ブライダルインナー c70 w64 ウェディング

出品者がファーストオーナーになります。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

出品者がファーストオーナーになります。挙式披露宴2023.3月 4時間ほど利用① ブラ|C70②ウエストニッパー|64 ③ドロワーズ|L④ショーツ|L (未使用)⑤肩紐 (未使用)⑥専用巾着パットは付きません。定価¥60500全てクリーニング済です。ショーツ、肩紐は未使用なのでしておりません。小さな汚れ等は見受けられませんが見落としがあるかもしれませんのでご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。

