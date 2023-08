カラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

素材···本革

アディダス カントリー フランス製

サイズ9 27cm ゴールデンサイズ

全体的な汚れ、履き口の破れ、ソールの硬化あります。

ヴィンテージスニーカーとなりますので、履いた場合、保証しかねます。鑑賞用、貴重な資料としてはいいかもしれません。

すり替え防止の為NC、NRとなります。

少しでも気になることは質問をお願い致します。

出張が多い為、発送に1週間程かかる場合があります。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 全体的に状態が悪い

カラー···ホワイトスニーカー型···ローカット履き口···紐素材···本革アディダス カントリー フランス製サイズ9 27cm ゴールデンサイズ全体的な汚れ、履き口の破れ、ソールの硬化あります。ヴィンテージスニーカーとなりますので、履いた場合、保証しかねます。鑑賞用、貴重な資料としてはいいかもしれません。すり替え防止の為NC、NRとなります。少しでも気になることは質問をお願い致します。出張が多い為、発送に1週間程かかる場合があります。#パタゴニア #ノースフェイス #WILDTHINGS #ナナミカ #グレゴリー #パープルレーベル #ノースフェイススタンダード #デナリ #レトロx #BEAMS #アローズ#ships #コラボ #boon #free&easy #2nd#RRL #ラルフローレン #チャンピオン#VANS #コンバース #porter #ダナー #レッドウイング #ACG #ヴィンテージ#OLD #激レア #ヤレ感 #80S #90S#ナイキ #NIKE #アディマティック #アトモス #レザー #コンコルド #ジャバー#キャンパス #タバコビンテージ チャンピオンバンt ロックt 希少 Lee levis 希少 レア アメカジ ビッグE レプリカ デッドストック 赤耳 デニム ヴィンテージ ジーンズ 501 505 リー アメカジ Vintage USA ビンテージ 古着 ドゥニーム LEE リー ラングラー アメカジ 501XX 66前期 赤耳 デッドストック 506xx 507xx 505 551zxx 501zxx 40s 50s 60s 70s 80s 90sシアーズ バンT ロックT ムービーT BEAMS ビームスプラス ヘラクレス バータグ ランタグ リーバイス 501 2’nd ベルベルジンキムタク RonHerman ロンハーマン RHC ラルフローレン

