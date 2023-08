【日本未発売】 なみなみボーダーグレーがおしゃれなピアニカケース♡鍵盤ハーモニカがらくらく収納 外出用品

ご覧頂きありがとうございます。

こちらは、ピアニカケースになります(*^_^*)

グレーと生成りの波ボーダー×11号帆布のレタスイエローの切り替えに持ち手はブルーを使い明るく爽やかに仕上げました!

裏地はマリンブルー✕ライトブルーの無地です!

キルティングではないので、使わない時はコンパクト収納できます。

低学年でも出し入れしやすいように蓋はつけていません。

最後の写真は、実際にピアニカを入れたときのものになります!

参考にどうぞご覧ください(*^_^*)

●サイズ

縦 約22センチ

横 約53センチ(袋口)

横 約46センチ(袋底)

マチ約7センチ

2600円+210円(送料)

※複数ご購入の場合は1点分の送料でおまとめ出来る事があるので、コメントでお知らせください

素材

・表地、裏地 綿100%

●撮影時に使用したピアニカはSUZUKIメロディオンMFA-32です。余裕をもって入れられます(*^_^*)

お手持ちのピアニカのサイズをご確認の上、ご購入お願い致します。

素人のハンドメイドなので歪み、二度縫い等があるかもしれません。

生地の生成り部分には、風合いを残すため綿カス残しになっていますのでご了承下さいm(_ _)m

心を込めて仕上げていますので、入学準備にいかがでしょうか?

他にも出品していますので、ぜひご覧ください(*^_^*)

柄・デザイン...ボーダー

種類...ピアニカケース

雰囲気...男女兼用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。こちらは、ピアニカケースになります(*^_^*)グレーと生成りの波ボーダー×11号帆布のレタスイエローの切り替えに持ち手はブルーを使い明るく爽やかに仕上げました!裏地はマリンブルー✕ライトブルーの無地です!キルティングではないので、使わない時はコンパクト収納できます。低学年でも出し入れしやすいように蓋はつけていません。最後の写真は、実際にピアニカを入れたときのものになります!参考にどうぞご覧ください(*^_^*)●サイズ縦 約22センチ横 約53センチ(袋口)横 約46センチ(袋底)マチ約7センチ2600円+210円(送料)※複数ご購入の場合は1点分の送料でおまとめ出来る事があるので、コメントでお知らせください素材・表地、裏地 綿100%●撮影時に使用したピアニカはSUZUKIメロディオンMFA-32です。余裕をもって入れられます(*^_^*)お手持ちのピアニカのサイズをご確認の上、ご購入お願い致します。素人のハンドメイドなので歪み、二度縫い等があるかもしれません。生地の生成り部分には、風合いを残すため綿カス残しになっていますのでご了承下さいm(_ _)m心を込めて仕上げていますので、入学準備にいかがでしょうか?他にも出品していますので、ぜひご覧ください(*^_^*)柄・デザイン...ボーダー種類...ピアニカケース雰囲気...男女兼用

