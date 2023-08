バレンシアガとグッチがコラボした商品♪

サイズに関しては、表記のサイズを記載しております!

汚れの感じや痛み具合は写真からご判断下さい。

◉自宅保管ですので、御理解いただける方のみお取引お願いします。

◉犬、猫を飼っています。(アレルギーや気になる方は購入をご遠慮下さい。)

◉香水の移り香が多少あります。

\コメント無し即購入OK/

⚠︎営業時間内での対応になりますので、

ご連絡、発送が遅れてしまう場合があります。

◼︎営業時間 : 平日10時〜17時30分◼

メインカラー···グリーン

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

バレンシアガとグッチがコラボした商品♪サイズに関しては、表記のサイズを記載しております!汚れの感じや痛み具合は写真からご判断下さい。◉自宅保管ですので、御理解いただける方のみお取引お願いします。◉犬、猫を飼っています。(アレルギーや気になる方は購入をご遠慮下さい。)◉香水の移り香が多少あります。\コメント無し即購入OK/⚠︎営業時間内での対応になりますので、ご連絡、発送が遅れてしまう場合があります。◼︎営業時間 : 平日10時〜17時30分◼メインカラー···グリーン

