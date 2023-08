・・・・・ご覧頂き有難う御座います・・・・・

♦︎♦︎♦︎フォロワー様お値引き♦︎♦︎♦︎

*購入前にコメント欄からフォロー割り希望でフォローしましたとコメントくださいませ。

*購入後のフォロー割りお値下げは出来ませんので宜しくお願いします。

▪️1000円未満→10%引き

▪️1000円〜2000円未満→200円引き

▪️2000円〜3000円未満→300円引き

▪️3000円〜5000円未満→400円引き

▪️5000円以上〜は基本600円引き

#湯いい〜のメンズ

■ 商品名

オロビアンコ Orobianco ジップトップ 大容量 トートバッグ 黒 ブラック PVC×レザー(牛革)肩掛け可

■状態

ハンドル裏汚れ(画像3)

金具小傷(画像10)

その他、目立った傷汚れなし

■素材

PVC×レザー(牛革)

■カラー

ブラック

※PC環境により異なって見える場合がございますがご了承ください。

■仕様

マグネットホック+ファスナー開閉

外側:オープンポケット×4

内側:ファスナーポケット×2

オープンポケット×2

ペン差し×3

■サイズ (約㎝)

幅42

高さ34

マチ12cm

持ち手山高23.5

※素人平置き実寸、手作業での採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

c a i o

商品の情報 ブランド オロビアンコ 商品の状態 やや傷や汚れあり

