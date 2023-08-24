定番のお歳暮＆冬ギフト 80年代ヴィンテージスヌーピーTシャツ USA製 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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カルバンクライン スタンダード リラックス クルーネックTシャツ グク着用
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アークテリクス リザード 復刻 Tシャツ
80年代ARTEXヴィンテージ スヌーピーTシャツ USA製コットン50%ポリ50%身幅 50㎝ 着丈 68㎝20年前にLAで購入しました。写真のように後ろ側に穴があります。Used&自宅保管をご理解の上、宜しくどうぞお願い致します。