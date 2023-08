定番のお歳暮＆冬ギフト 80年代ヴィンテージスヌーピーTシャツ USA製 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

80年代ARTEXヴィンテージ

【人気ラベルロゴ】Black Eye Patch古着Tシャツ黒ブラック半袖L.

スヌーピーTシャツ

Supreme pocket tee ポケットT

USA製

AMIRI MA コットンジャージーTシャツ サイズM

コットン50%

Maison Margiela メゾンマルジェラ シームディテール Tシャツ

ポリ50%

WBC アメリカ代表 ユニホームレプリカTシャツ トラウト選手 Lサイズ



Versace ヴェルサーチ Bruce Weber vintage tシャツ

身幅 50㎝

カルバンクライン スタンダード リラックス クルーネックTシャツ グク着用

着丈 68㎝

Fendi /f is for.. The Ring of The Future



▪️85’s【MADONNA】 VINTAGE TEE

20年前にLAで購入しました。

VINTAGE DISNEY FANTASIA TEE MADE IN USA

写真のように後ろ側に穴があります。

90's budweiser バドワイザー ワニ 超ビッグtシャツ 企業t



VINTAGE O'NEILL オニール USA製 総柄Tシャツ L

Used&自宅保管をご理解の上、宜しくどうぞお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

80年代ARTEXヴィンテージ スヌーピーTシャツ USA製コットン50%ポリ50%身幅 50㎝ 着丈 68㎝20年前にLAで購入しました。写真のように後ろ側に穴があります。Used&自宅保管をご理解の上、宜しくどうぞお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

Supreme Mary J. Blige Tee "White" XL【即完売モデル】ダブルタップス ワンポイントロゴTシャツ 入手困難Supreme Three Kings Tee Black Mナイキ NIKE ジョーダン 希少人気カラー Tシャツ 入手困難 一点物 古着アークテリクス リザード 復刻 Tシャツ