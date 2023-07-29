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大人気の 美品★ ボッテガヴェネタ イントレチャート カードケース 名刺入れ/定期入れ

商品の説明

ご覧頂き有難うございますꪔ̤̬！
新品未使用　ボッテガヴェネタ　ネックストップ(カードケース)
当店の出品中の商品は【 #ADUcollection 】でまとめてチェックできます(*'-')/✧
値下 ルイヴィトン　カードケース

LOEWE パズル プレーンカードホルダー
ー❈ー商品詳細ー❈ー
CHLOE クロエ　ALPHABET カードケース
【BRAND】
LOEWE ロエベ パズル プレーン カードホルダー グリーン パスケース 定期
ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA
プラダサフィアノカードケース　カードホルダー

ミュウミュウ カードケース・パスケース MIU MIU 5MC446 2E5V
【PRODUCT NAME】
ルイヴィトン　ダミエ　名刺入れ　カード入れ　直営店正規品
イントレチャート カードケース
【COACH☆新品】ID ケース・シグネチャー ！ワイルド ストロベリー！新作！

ルイヴィトン　カードケース M69171 アンプラント　カード入れ
【SIZE】
極美品 グッチ シマレザー GG柄 カードケース リボン 折りたたみ レッド
本体：約 11 cm×8 cm
新品　コーチCOACH スヌーピー　ジップカードケース　パスケース

新品 GUESS ゲス 定期入れ 小銭入れ 4点セット
【COMMENT】
美品！GUCCI パスケース
こちらは六本木の中古ブランド買取販売店にて購入したお品となります。念のためブランド買取店にて真贋済みです。
BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ　パスケース　名刺入れ　ID入れ

GUCCI グッチ　スウィング　ブラック　コイン・カード・名刺入れ　袋・付属品
【CONDITION】
ラシット　コインケース
Aランク：使用感の少ない美品のお品となります！微細な小キズはあるかと思いますが使用に関わる大きなダメージも見受けられずご使用には問題ありません。
FEILER CLEAR LABEL クリアレーベル　オー！モノンジユ　財布
これからも長くご愛用いただけると思います♪
JIMMY CHOO　ジミーチュウ　カードケース
全て素人検品、個人使用後出品、自宅保管品となります
BVLGARI カードケース 名刺入れ
ビンテージ品、中古品にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。
★新品・未使用★Furla名刺入れ★品番書付き

タイムセール中❣️極美品❣️付属有⭐️銀座エルメス購入⭐️ カルヴィ ブルーゼフィール

【新品】【HERMES】カードケース カルヴィ シェーブル マッシュルーム

エムエムシックス　メゾンマルジェラ　カードケース
品番FD200106
ルイヴィトン　モノグラム　アクセサリーケース
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【美品】ルイヴィトン カルト ドゥ ヴィジェット モノグラム 箱付き
ご購入前にプロフィールをご一読ください。
美品★ ボッテガヴェネタ イントレチャート カードケース
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Marni マルニ　レザーケース　名刺入れ
#ADUcollection
★10%オフ★ヴィトン　モノグラム　ポルトカルトパスヴェルティカル　カードケース
名刺入れ カード入れ レザー レッド 赤

❣新品未使用❣ ディズニー 不思議の国のアリス サマンサタバサ

商品の情報

ブランドボッテガヴェネタ
商品の状態未使用に近い

エルメス　ドゴン　キーケース　カードケース

HIROFU ヒロフ センプレ 二つ折り財布 レザー ウォレット 本羊革

【注目のコラボ商品】ステラマッカートニー&ディズニー❣️完売前に❣️カードホルダー❣️

新品未使用　ボッテガヴェネタ　ネックストップ(カードケース)

値下 ルイヴィトン　カードケース

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ご覧頂き有難うございますꪔ̤̬！当店の出品中の商品は【 #ADUcollection 】でまとめてチェックできます(*'-')/✧ー❈ー商品詳細ー❈ー【BRAND】ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA 【PRODUCT NAME】イントレチャート カードケース 【SIZE】本体：約 11 cm×8 cm【COMMENT】こちらは六本木の中古ブランド買取販売店にて購入したお品となります。念のためブランド買取店にて真贋済みです。【CONDITION】Aランク：使用感の少ない美品のお品となります！微細な小キズはあるかと思いますが使用に関わる大きなダメージも見受けられずご使用には問題ありません。これからも長くご愛用いただけると思います♪全て素人検品、個人使用後出品、自宅保管品となりますビンテージ品、中古品にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。品番FD200106当店の出品中の商品は【 #ADUcollection 】でまとめてチェックできます(*'-')/✧ご購入前にプロフィールをご一読ください。ーーーーーーーーー#ADUcollection 名刺入れ カード入れ レザー レッド 赤

商品の情報

ブランドボッテガヴェネタ
商品の状態未使用に近い

大人気の 美品★ ボッテガヴェネタ イントレチャート カードケース 名刺入れ/定期入れ

46分钟前

大人気の 美品★ ボッテガヴェネタ イントレチャート カードケース 名刺入れ/定期入れ

¥18,000 ¥13,500

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出品者

ec2e3c

 1765

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コメント (10)

ec2e3c
大人気の 美品★ ボッテガヴェネタ イントレチャート カードケース 名刺入れ/定期入れ 大人気の 美品★ ボッテガヴェネタ イントレチャート カードケース 名刺入れ/定期入れ

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Bottega Veneta - 【極美品】 ボッテガヴェネタ カードケース 名刺入れ

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BOTTEGA VENETA デボスイントレチャート カード5枚 ジップ付 (BOTTEGA

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BOTTEGA VENETA　ボッテガヴェネタ　イントレチャート　カードケース　カーフ　ホワイト　ライトブルー　【433】　2148103473876　 I

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