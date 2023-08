売れ筋がひ！ GEOX ジェオックス サイドエラスティックモンクストラップブーツ 39ブラック ブーツ

06230770614OT0726

ブランド :GEOX ジェオックス 正規品

サイズ :39(24.5~25cmくらいの方におススメです)

モデル : サイドエラスティックモンクストラップブーツ

素材:アッパー 本革 アウトソール ゴム底

色 :ブラック

アウトソール全長 28.8cm アウトソール最大幅 10cm 高さ14.5cm ヒール高さ 2.5cm

特徴:サイドエラスティック スワールトゥ モンクストラップ(3ホール調節) アッパーには足なじみの良い柔らかなレザーを使用しており、美しいラストとともに、程よいシャープさも感じさせるブーツ。ジャケパンスタイルのみならず、スーツなどのドレッシーなスタイリングにも非常に相性の良いアイテムです。こちらのアイテムは衣装撮影にて使用したのちに、使わずに保管していたものです。アウトソール表面にコスレや汚れが少々見られますが、新品に近い新古品の状態とお考え下さいませ。

GEOX ジェオックス サイドエラスティックモンクストラップブーツ 39ブラック



状態 : こちらのお品物は D の状態のものとなります。

コンディション表

N … 新品・未使用品

D … 未使用保管品・店頭展示品・新古品

NN … 数回使用のとても程度の良い、新品に近い状態のもの

GC … USEDのものですが比較的使用感の少ない、程度の良い状態のもの

GU … 細かな小キズ、少々の汚れがある程度の良い美品

U … 一般的な使用感のあるお品

UB … 若干使用感、経年変化が見られ、それにともなうコスレや汚れが少々あるお品物

通常ですとご入金頂きましてから2~3日以内には届くものと思われますが、まれに1週間以上遠方の方(沖縄や島嶼部)で時間がかかる時が御座います。土、日は配送いたしかねます。金曜日ご入金頂いた方で、月曜日配送となることがございます。ご了承くださいませ。

※ いきなりの購入はお控えください。購入前に必ず一度ご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。シューツリーは付属品ではありません。ご了承ください。

今回はアクセス頂きまして誠にありがとうございました。ほかにも素晴らしいアイテムを出品させて頂いております。よろしかったらご覧くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ジェオックス 商品の状態 未使用に近い

