激安正規品 Supreme 11AW Polartec M Pullover Fleece スウェット

11AW Supreme Polartec Fleece Pullover M フリース ポーラテック Sweat ハーフジップ アノラック box logo パーカ スウェット ブルゾン フーディ hooded

カラー オックスフォード グレー ヘザーグレー

状態 極美品。かなり美品といえる状態です。box logoステッカー付属

表記サイズ M

実寸 肩幅47身幅62着丈65袖丈64

supreme

1994年にジェームズジェビア氏がスケートボードの専門ウェアブランドが無い事を嘆き創立したブランド“SUPREME”。スケートの枠を超えた様々なアーティストとのコラボや“NIKE”、“Vans”とのコラボモデルで世界中のコレクターを魅了し続けている世界のストリート界をリードするブランドです。1994年にジェームズジェビア氏がスケートボードの専門ウェアブランドが無い事を嘆き創立したブランド“SUPREME”です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

