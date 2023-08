CELINE セリーヌ スニーカー CT-03 41サイズ

都内のブランド古着店にて購入。

ソールの状態を見ていただけるとわかりますが、ほぼ着用しておりません。

ですが、保管の状態が悪かったのか、踝のあたりに擦れたような傷があります。

(写真6.7枚目)

また購入時より少しフレグランスの匂いが付いています。

付属品は写真のものになります。

よろしくお願いいたします。

#SAINTLAURENT

#CELINE

#LouisVuitton

#PRADA

#CHANEL

#DiorHomme

#GUCCI

#FENDI

#Dsquared2

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド セリーヌ 商品の状態 やや傷や汚れあり

