※状態等よくご確認下さい‼︎

※オンラインショップで購入しました‼︎

●商品名

Paul Smith

PRECIOUS STONE ALL OVER PRINT T-SHIRT

●サイズ

Mサイズ

肩幅: 45

身幅: 49

着丈(前): 65

着丈(後): 67

袖丈: 22

●カラー

ネイビー

●素材

リブ部分など: コットン 100%

裏側テープ部分: ポリエステル 100%

●製造国

日本製

●品番

193503 697P

●定価

19,800円

●状態

B(一般的な使用感、ヨレあり)

※着用に問題なし

●商品メモ✍️

全体の総柄デザインが印象的な人気商品です。

カラフルな宝石が個性的でオシャレです。

この1枚だけでも十分存在感がありオススメです^ ^

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

