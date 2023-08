訳あり ボイプラ ジャンハオ ファイナル トレカ CGV K-POP/アジア

ジャンハオ CGV トレカ 映画館 韓国限定

ジャンハオ2枚所持している為、出品します。

こちらにて18枚セットでお譲りいただきました。

5/1当方に届いたものになります。

チケット認証、値下げ不可。

初期傷等気になる方、本物か不安な方は購入はご遠慮下さい。

またすり替え防止の為、返品も受け付けておりません。

コンビニ/ATM支払いの方は

期限内にお支払いいただける方のみご購入ください。

過ぎた場合、キャンセル・ブロックさせていただきます。

他サイトにも出品中の為、削除する場合もあります。

ゼベワン ZB1 ZEROBASEONE ボイプラ boysplanet

韓国 映画館 CGV ファイナル ジャンハオ KCON

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

