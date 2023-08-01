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訳あり ボイプラ ジャンハオ ファイナル トレカ CGV K-POP/アジア

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ジャンハオ CGV トレカ 映画館 韓国限定
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チケット認証、値下げ不可。
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初期傷等気になる方、本物か不安な方は購入はご遠慮下さい。
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またすり替え防止の為、返品も受け付けておりません。
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他サイトにも出品中の為、削除する場合もあります。
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商品の状態未使用に近い

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ジャンハオ CGV トレカ 映画館 韓国限定ジャンハオ2枚所持している為、出品します。こちらにて18枚セットでお譲りいただきました。5/1当方に届いたものになります。チケット認証、値下げ不可。初期傷等気になる方、本物か不安な方は購入はご遠慮下さい。またすり替え防止の為、返品も受け付けておりません。コンビニ/ATM支払いの方は期限内にお支払いいただける方のみご購入ください。過ぎた場合、キャンセル・ブロックさせていただきます。他サイトにも出品中の為、削除する場合もあります。ゼベワン ZB1 ZEROBASEONE ボイプラ boysplanet 韓国 映画館 CGV ファイナル ジャンハオ KCON

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訳あり ボイプラ ジャンハオ ファイナル トレカ CGV K-POP/アジア

13分钟前

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