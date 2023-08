■各種割引のご案内

●フォロー割

このアカウントをフォローしたら

・~4999円:200円引

・~9999円:300円引

・10000円~:400円引

●おまとめ買い割引

フォロワー様で、2点以上のまとめ買いで、2点につき500円引

●リピーター割引

フォロワー様で、リピーターの方は200円引

※即購入も大歓迎です‼️

※すべての割引が併用可能です

※商品購入前にコメント欄に「○○割希望」とコメントください

※ご購入後の値下げは出来かねます

#TIKITIKI古着すべて

#TIKITIKI古着レディース

#TIKITIKI古着小物

#TIKITIKI古着バッグ

#TIKITIKI古着コーチ

カラー...オレンジ

柄・デザイン...無地

素材...本革

■商品説明

デザイナーズやきれいめ、ブランド小物やバッグが好きな方に大人気の COACH より、様々なコーデに合わせやすいショルダーバッグの紹介です

AACD加盟のリサイクルショップから購入した正規品のバッグです

マチのあるコンパクトなサイズのバッグで、明るいビタミンカラーのスムースレザー

ショルダーストラップを外せば、ワンショルダーとしても使える2way仕様の優れものです

8枚目の写真の様に、目立たない薄いシミはありますが、夏コーデの差し色に人気のオレンジは人気のレアカラー

絶妙な色味のオレンジで、他人との差別化に便利な誉められバッグ

パイピングがブラックで品があり、COACHのシルバーロゴがアクセントの希少カラーは早い者勝ちです

サイズ感はコンパクトですが、マチがあるためスマホやお財布、お化粧品など必要な物はしっかりと入るちょうど良いサイズ感で、デイリーユースにもぴったり

ファッション性と機能性を

兼ね備えたオシャレアイテムです

◆仕様◆

ファスナー開閉

裏地:オレンジ(COACHロゴ入り)

金具:シルバー

品番:37018

◆サイズ◆

⚫︎本体

ヨコ28cmxタテ18cm(中心)xマチ6.5cm(底部)

⚫︎ストラップ幅1.2cmx110cm(若干は伸長可能)

ストラップ用Dリングx2

ストラップ取り外し可能

〈コンディション〉A

【S】ほぼ新品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

