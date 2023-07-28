最新エルメス サーフボード　ショート　リーシュコード　セット サーフィン

こちらサーフボード(フィン付き)、ニットケース、リーシュコード、セットの出品になります。
【早い者勝ち！】ビラボンウェットスーツ 5mmセミドライスーツ
ウェットスーツ ウィメンズ MSアドバンテージプラス 3/2フルスーツ
リーシュコード:ブルー
【おーえん様】グリノー ジョージ グリノーフィン
ニットケース:サックスブルー
axxeclassicチューリップハット
オニールのシーガルウェットスーツ
サイズ(ショートボード)
Gato heroi smooth operator 9.8ft
510×18 1/2×2 1/4
アルメリック サーフボード CI プロ 5'8 24.3L
5'8 28L アルメリック ニューフライヤー
(状態)：買った当初はすべて新品ですがボードのほうは何度か使用したためリペアが数カ所あります。
セブンウェットスーツ スプリング seven
焼けのほうは全体に少しありますが白く綺麗です。
patagonia パタゴニア ウェット ロンスプ ロングスプリング 6
ウエットスーツ 2点セット SAVIOR オーダー
板も厚くこれから波乗り始める方や女性にもオススメできます^_^
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5.9 infernoFT インフェルノFT sharpeye シャープアイ
#サーフィン
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7‘ サーフボード/ ファンボード
こちらサーフボード(フィン付き)、ニットケース、リーシュコード、セットの出品になります。リーシュコード:ブルーニットケース:サックスブルーサイズ(ショートボード)510×18 1/2×2 1/4(状態)：買った当初はすべて新品ですがボードのほうは何度か使用したためリペアが数カ所あります。焼けのほうは全体に少しありますが白く綺麗です。板も厚くこれから波乗り始める方や女性にもオススメできます^_^#サーフィン#サーファー#ウェットスーツ#波乗り#板#ショートボード