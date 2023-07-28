最新エルメス サーフボード　ショート　リーシュコード　セット サーフィン

こちらサーフボード(フィン付き)、ニットケース、リーシュコード、セットの出品になります。

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ウェットスーツ ウィメンズ MSアドバンテージプラス 3/2フルスーツ

リーシュコード:ブルー

【おーえん様】グリノー ジョージ グリノーフィン

ニットケース:サックスブルー

axxeclassicチューリップハット



オニールのシーガルウェットスーツ

サイズ(ショートボード)

Gato heroi smooth operator 9.8ft

510×18 1/2×2 1/4

アルメリック サーフボード CI プロ 5'8 24.3L



5'8 28L アルメリック ニューフライヤー

(状態)：買った当初はすべて新品ですがボードのほうは何度か使用したためリペアが数カ所あります。

セブンウェットスーツ スプリング seven

焼けのほうは全体に少しありますが白く綺麗です。

patagonia パタゴニア ウェット ロンスプ ロングスプリング 6



ウエットスーツ 2点セット SAVIOR オーダー

板も厚くこれから波乗り始める方や女性にもオススメできます^_^

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5.9 infernoFT インフェルノFT sharpeye シャープアイ

#サーフィン

【フォイルサーフィンセット】amos shapes&lift HA120/ 90

#サーファー

MOLLUSK W's Benetau Tee (Blue Gemetry)S

#ウェットスーツ

Sharpeyeサーフボード(Disco tech)パフォーマンスフィッシュ

#波乗り

ウェットスーツ メンズ

#板

Mr.Take off ミスターテイクオフ Evo TYPE 2 サーフィン

#ショートボード

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

こちらサーフボード(フィン付き)、ニットケース、リーシュコード、セットの出品になります。リーシュコード:ブルーニットケース:サックスブルーサイズ(ショートボード)510×18 1/2×2 1/4(状態)：買った当初はすべて新品ですがボードのほうは何度か使用したためリペアが数カ所あります。焼けのほうは全体に少しありますが白く綺麗です。板も厚くこれから波乗り始める方や女性にもオススメできます^_^#サーフィン#サーファー#ウェットスーツ#波乗り#板#ショートボード

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【最終価格】ROXY ロキシー ウェットスーツ フルーツ 春～夏、新品ヘイデン シェイプスHAYDENSHAPES フィン Mサイズ専用 O'NEILL オニール フルスーツ ウェットスーツ バックジップ 春夏用7‘ サーフボード/ ファンボード