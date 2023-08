新年の贈り物 ギャラクシー タブレット galaxy tab s8 ultra 保証書 付き タブレット

使用予定がない為、出品しました。

タイプカバー付き surface Pro4

購入時期は2022年12月です。

家電量販店にて購入した際の保証書もお付けいたします。

2023年4月25日現在サムスン公式価格は

188,799円となっており

こちらの商品大変お買い得かと思います。

是非ご購入検討ください。

以下、商品スペックです。

CPU

2.99GHz, 2.4GHz, 1.7GHz

ディスプレイ

14.6" (369.9mm)

アウト (メイン) カメラ - 画素数

13.0 MP + 6.0 MP

サイズ(高さ x 幅 x 厚さ, mm)

208.6 x 326.4 x 5.5

重量 (約g)

726

バッテリー

インターネット使用時間 (Wi-Fi) (時間)

最大 8

ビデオ再生時間 (時間, ワイヤレス接続)

最大 14

バッテリー容量 (mAh, 標準)

11200

CPU コア数

オクタコア

ディスプレイ

メインディスプレイのサイズ

14.6" (369.9mm)

メインディスプレイの解像度

2960 x 1848 (WQXGA+)

メインディスプレイの種類

Super AMOLED(有機EL)

メインディスプレイの色数

約1,600万色

Sペン対応

対応(ジェスチャー/リモート操作)

カメラ

アウト (メイン) カメラ - 画素数

13.0 MP + 6.0 MP

アウト (メイン) カメラ - オートフォーカス

対応

イン (サブ) カメラ - 画素数

12.0 MP + 12.0 MP

アウト (メイン) カメラ - フラッシュ

対応

ビデオ撮影解像度

UHD 4K (3840 x 2160)@30fps

ストレージ/メモリ

メモリ_(GB)

12

ストレージ (GB)

256

使用可能ストレージ (GB)

219.5

外部ストレージ対応

MicroSD (最大1TB)

OS

Android

なお、保証書の他に何か必要書類が必要となりメーカーの保証の対象ではないと判断された場合について責任は負いかねます。予めご了承ください。

2023年4月25日現在サムスン最新タブレットとなっております。

ゲーム、プログラミング、ビデオ鑑賞さまざまな用途で大活躍だと思います。

不明な点等ございましたら、お気軽にコメントください。

商品の情報 ブランド サムスン 商品の状態 新品、未使用

