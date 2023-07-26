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大きい割引 ビルケン36 BIRKENSTOCK BOSTON サンダル***97 ボストン サンダル

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BIRKENSTOCK ビルケンシュトック
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その他、注意事項： ※こちらの商品は即購入していただいて構いません。 ※素人出品になりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。

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商品の状態新品、未使用

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BIRKENSTOCK ビルケンシュトック BOSTON SFB VLボストンサイズ: 23.5cm箱付きの未使用品になります。※天然皮革を使用しているため革の風合いや質感に個体差がございますので予めご了承ください。その他、注意事項： ※こちらの商品は即購入していただいて構いません。 ※素人出品になりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。

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商品のサイズ23.5cm以下
商品の状態新品、未使用

大きい割引 ビルケン36 BIRKENSTOCK BOSTON サンダル***97 ボストン サンダル

43分钟前

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