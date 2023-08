VOGTというブランド物ベルトのバックルです。

VOGTのバックル入れも付いています。

磨いてあります。ですが細かな所はどうしても手がつけられなかったので汚れは付いているままです。

梱包時には丁寧に梱包させて頂きます。

返品はご遠慮ください。

値段交渉は可能です。

・横9cm

・縦7cm

VOGTバックル

STERLING 925

I4K GOLD FILL 1/7

FULLY HAND ENGRAVED

HANDMADE IN OLD MEXICO

#ベルト

#バックル

#VOGT

#VOGTベルト

#VOGTベルトバックル

#VOGTバックル

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

