〔 くるり - 図鑑 〕レコード

レーベル / 品番‥Speedstar VIJL-60083~4

プレス / 発売時期‥2001年

付属‥帯 / インサート

● 希少アナログ盤 / レア!

● 曲 / LIST

A1 イントロ

A2 マーチ

A3 青い空

A4 ミレニアム

B1 惑星づくり

B2 窓

B3 チアノーゼ

B4 ピアノガール

C1 Abula

C2 屏風浦

C3 街

C4 ロシアのルーレット

C5 ホームラン

D1 ガロン<ガーロンMix>

D2 宿はなし

■ コンディション

〔レコード‥‥EX〕目立つきずはありません

〔ジャケット‥EX+〕美品 きれい / 詳細は写真でご確認ください

〔表記〕 S‥新品 / M‥新品同様 / NM‥新品に近い / EX+‥美盤美品 / EX‥良好並品 / EX-‥ややダメージ / VG+‥ダメージ小 / VG‥ダメージ

■ 送料無料

