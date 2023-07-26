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新品同様 美品 RALFHLAUREN スウェット トレーナー ポロベア ビックサイズ 白 スウェット

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ポロラルフローレン
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出来る限り現物と変わらないように撮影していますが光の加減によって多少色味が変わる場合がございますがご了承下さい。

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商品の情報

商品のサイズL
ブランドポロラルフローレン
商品の状態目立った傷や汚れなし

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ご覧いただきましてありがとうございます！ご質問あれば何なりとご質問ください。フォロー割引、リピート割引しております、詳細はプロフィールをご覧ください。● ブランド ●POLO RALFHLAURENポロラルフローレン● 管理番号 ●【O-4】● 品番 ●【A-22-3-29】●色●白● 素材 ●綿60％ポリエステル40％● 表記サイズ ●Lサイズ● サイズ実寸 (単位:cm) ●着丈：約70身幅：約60肩幅：約53袖丈：約64＊誤差がある場合がございます。予めご了承ください。●状態●美品目立った汚れなどなし● 購入後、2日以内に発送させて頂きます。● プロフをお読みいただいたうえででご購入をお願いします。● お願い ●出来る限り現物と変わらないように撮影していますが光の加減によって多少色味が変わる場合がございますがご了承下さい。

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商品のサイズL
ブランドポロラルフローレン
商品の状態目立った傷や汚れなし

新品同様 美品 RALFHLAUREN スウェット トレーナー ポロベア ビックサイズ 白 スウェット

8分钟前

新品同様 美品 RALFHLAUREN スウェット トレーナー ポロベア ビックサイズ 白 スウェット

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