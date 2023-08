新品同様 美品 RALFHLAUREN スウェット トレーナー ポロベア ビックサイズ 白 スウェット

ご覧いただきましてありがとうございます!

早い者勝ち 80s OLD GAP スウェット 小松菜奈 ヴィンテージ



ご質問あれば何なりとご質問ください。

フォロー割引、リピート割引しております、

詳細はプロフィールをご覧ください。

● ブランド ●

POLO RALFHLAUREN

ポロラルフローレン

● 管理番号 ●

【O-4】

● 品番 ●

【A-22-3-29】

●色●

白

● 素材 ●

綿60%

ポリエステル40%

● 表記サイズ ●

Lサイズ

● サイズ実寸 (単位:cm) ●

着丈:約70

身幅:約60

肩幅:約53

袖丈:約64

*誤差がある場合がございます。

予めご了承ください。

●状態●

美品

目立った汚れなどなし

● 購入後、2日以内に発送させて頂きます。

● プロフをお読みいただいたうえででご購入をお願いします。

● お願い ●

出来る限り現物と変わらないように撮影していますが光の加減によって多少色味が変わる場合がございますがご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

