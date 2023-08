stussy ステューシー 半袖 Tシャツ ビッグロゴ デカロゴ サイズM ホワイト 8ボール エイトボール メキシコ製 両面プリント 送料無料の出品です。

全体的にあまり目立ったダメージはありませんが、used品なため、当方見逃しているダメージなどあるかもしれませんので、ご理解頂ける方のみ購入よろしくお願いいたします。

80sにも劣らない良さがあると思います。

画像1.2.3は裏側の画像になります。

古着屋さんにて購入した商品です。

サイズ表記はMですが、サイズ感的にL相当なためサイズ設定はLにさせてもらっています。

発送は折りたたんでの発送になります。

カラー ホワイト(白)×ブラック(黒)

サイズ M(L相当)

素材

綿(コットン) 100%

着丈 71

肩幅 47

身幅 49

袖丈 23

素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください。

他にも服を出品していますので、よろしければご覧ください。→ #MS2917古着

色々な春服、夏服、秋服、冬服を出品しています。

送料無料になります。

メンズ

#MS2917古着

#stussy

#ステューシー

#デカロゴ

#Tシャツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

